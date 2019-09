«Riverdale 4» | il trailer della nuova stagione senza Luke Perry

Il trailer di Riverdale 4 svela il destino di Jughead tra misteri - omicidi e ritorni di fiamma (video) : Il trailer di Riverdale 4 entra subito nel vivo della storia svela ndo il destino di Jughead . Dopo lo sconvolgente finale di stagione, che fine ha fatto il ragazzo? È ancora vivo? La risposta non tarda a tardare. Dalle prime immagini, tutta la cittadina si affanna per ritrovare il giovane reporter, di cui sembrano essersi perse le tracce. Una cosa è certa: Jughead non è morto: nel video lo vediamo in diverse scene con Betty, Archie e Veronica, ...

Foto e trailer di Katy Keene - lo spin off di Riverdale con Lucy Hale si mostra nelle prime immagini ufficiali : on abbiamo ancora una data di messa in onda ufficiale ma le Foto e il trailer di Katy Keene sono stati presentati ieri durante la presentazione alla stampa delle novità della stagione da parte di The CW. Quello che non è arrivato allo scorso Comic-Con 2019, è stato reso ieri anche se manca ancora una data per iniziare ufficialmente il conto alla rovescia per quello che è stato annunciato come "spin off" di Riverdale. A fare da anello di ...