Ritorno del grande caldo | si moltiplicano le zanzare | allarme cimice asiatica

Calciomercato - la Juve sul nuovo Ozil - rinnovo al Torino : Ritorno di fiamma della Lazio - testa a testa Palermo-Foggia : Il Calciomercato è andato in archivio da qualche giorno ma le squadre del massimo campionato italiano continuano a muoversi sia per quanto riguarda gli svincolati che per le prossime sessioni di gennaio e per la prossima estate. Continua a muoversi la Juventus, il club bianconero ha messo nel mirino Kai Havertz, calciatore tedesco classe 1999, gioca nel Bayer Leverkusen e può rappresentare un’occasione per la Juve, come ...

Raffaele Cantone - via libera del Csm al suo Ritorno in Cassazione : Come annunciato in luglio l’ex presidente dell’Anac Raffaele Cantone tornerà a fare il magistrato alla Corte di Cassazione. Oggi il plenum del Csm ha deliberato il suo rientro nel ruolo di magistrato dell’Ufficio del Massimario della Suprema Corte che ricopriva prima di essere nominato cinque anni fa al vertice dell’autorità Anticorruzione. “Sento che un ciclo si è definitivamente concluso, anche per il manifestarsi di un diverso approccio ...

Previsioni Meteo - meteorologi : “Sarà uno degli inverni più freddi degli ultimi 30 anni con il Ritorno del Burian e temperature di -14°C” : Il Regno Unito sarà colpito da uno dei suoi inverni più freddi degli ultimi 30 anni quando ritornerà “the Beast from the East”, portando temperature di -14°C, hanno avvisato i Meteorologi britannici. Nel mese di gennaio si prevede che una forte corrente a getto spazzerà il Regno Unito, stabilendosi per settimane. Queste sono tra le prime Previsioni a lungo termine realizzate per il Regno Unito. Si prevede che una delle aree più colpite saranno ...

Una Vita - trame : Rosina turbata dal Ritorno dell’ex amante del defunto marito Maximiliano : È in arrivo l’ennesimo colpo di scena nelle nuove puntate della telenovela Una Vita. Si tratta dell’ingresso di un nuovo personaggio femminile che gli italiani potranno vedere tra qualche settimana. A portare scompiglio ad Acacias 38 sarà Maria, la domestica che presterà servizio a casa del dottor Higinio Baeza. L’arrivo di questa donna farà andare su tutte le furie Rosina Rubio poiché ripenserà ad un evento accaduto in passato. La madre di ...

Apple - il Ritorno della Mela multicolore : L'azienda guidata da Tim Cook si conferma sempre più un "driver" per l'industria, non solo quella hi-tech

Il grande Ritorno dell’app Trenit : vinta la causa contro Trenitalia : Eravate utenti affezionati dell'app Trenit? Vi sarete senz'altro accorti della sospensione del servizio successiva alla decisione di Trenitalia, che optò per l'inibizione dello stesso per i motivi che vi abbiamo spiegato in questo articolo di fine luglio. Il Tribunale di Roma non ha voluto sentire ragioni, schierandosi dalla parte degli sviluppatori: provate adesso a scaricare l'applicazione da iTunes Store e Play Store, non resterete delusi. ...

Ferrari - il Ritorno della spider a 12 cilindri : con i suoi 800 cavalli è la più potente sul mercato. Ecco quanto costerà : Il cavallino raddoppia. Nel giorno dell’evento ‘Universo Ferrari’, e a poche ore dal lancio della F8 spider, Maranello svela una seconda nuova Rossa, anche questa scoperta, ma a motore V12. È soprattutto un ritorno, a 50 anni esatti dall’ultima spider 12 cilindri: si chiama Ferrari 812 Gts e con i suoi 800 cavalli è la spider di produzione di serie più potente sul mercato. Il prezzo? costerà 336mila euro, mentre sarà di 262mila euro ...

Bitter Sweet verso il gran finale : ultima settimana di programmazione prima del Ritorno di Uomini e donne : ultima settimana di programmazione per Bitter Sweet, la serie turca che ha tenuto compagnia al pubblico di Canale5 al posto di Uomini e donne. La commedia romantica si è legata al dramma per un mix perfetto che ha conquistato i fan portando a casa ottimi ascolti per la gioia della rete che ha già confermato che il prossimo anno sarà ancora Can Yaman (il nostro Ferit) il protagonista dei pomeriggi estivi con una nuova serie. Da oggi, 9 ...

Bad Boys for Life : il Ritorno della saga con un nuovo trailer : Will Smith e Martin Lawrence tornano con Bad Boys for Life, terzo capitolo della saga dopo ben 17 anni di latitanza dagli schermi. Diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, Bad Boys for Life ha debuttato su internet con un primo trailer. Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment, Bad Boys for Life uscirà nelle sale il prossimo 23 Gennaio 2020. Nel cast compariranno inoltre Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Settembre : Il Ritorno dei dinosauri. Garofoli e Nastasi verso Mef e Mibact : La casta Sempre Salvo: l’eterno Nastasi torna a Roma con Franceschini Caro Dario – Il potente genero di Minoli, massiccio simbolo della stagione di B. è stato richiamato ai Beni culturali dal nuovo ministro dem. Oggi è con Nardella di Romano Collegi Ministra con Trasporto di Marco Travaglio Uno non fa in tempo a rallegrarsi perché la neoministra dell’Interno Luciana Lamorgese non sta su Facebook, Twitter e Instagram, e già gli tocca ...

Mostra del Cinema di Venezia - il Ritorno di Gabriele Salvatores con Tutto il mio folle amore : “Il bisogno di stare dove scorre la vita. Come dice il proverbio cinese: ‘Fai come l’acqua che va a cercare i luoghi bassi perché lì c’è la vera vita’”. Così Gabriele Salvatores spiega il suo ritorno on the road grazie a Tutto il mio folle amore, il suo nuovo film presentato in Mostra fuori concorso e dal 24 ottobre nelle sale per 01 Distribution. Liberamente ispirato al romanzo Se ti abbraccio non aver paura di Fulvio Ervas – a sua volta basato ...

F1 - Fernando Alonso apre al clamorso Ritorno : “Le nuove regole del 2021 sono un’opportunità” : Fernando Alonso apre a un clamoroso ritorno in Formula Uno nel 2021. Il due volte Campione del Mondo ha lasciato il Circus al termine della scorsa stagione, nel frattempo ha vinto la 24 Ore di Le Mans e il Mondiale WEC e ora è atteso dalla sfida della Dakar ma l’amore per la F1 non ha abbandonato l’asturiano che è infatti presente nel box della McLaren in occasione del GP d’Italia. Il regolamento della massima categoria ...

Venezia 76 - il Ritorno del «pirata» Johnny Depp : Venezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle star Venezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti gli arrivi delle starVenezia 76, tutti ...

It – Capitolo Due parte bene al botteghino - ma il Ritorno di Pennywise è deludente : È un esordio molto positivo quello di It – Capitolo Due. All'uscita di giovedì il film racimola 1,4 milioni, facendo meglio del primo episodio, che era partito con 1,1 milioni e scalzando Il Re Leone, ininterrotto leader degli incassi da due settimane. Anche stavolta in cabina di regia c’è Andy Muschietti, che ha scelto di adattare il fluviale bestseller di Stephen King, presente anche in un cameo, dividendolo in due capitoli. Il romanzo era ...