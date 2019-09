Riparte il QE della Bce : 20 mld al mese : via a un nuovo maxi prestito alle banche : La Banca centrale europea ha inoltre tagliato il tasso su depositi a -0,50%. Invariati tasso principale a 0% e su prestiti marginali a 0,25%

Atletica – Palio della Quercia : Filippo Tortu Riparte da 10.21 nei 100 a Rovereto : Atletica: Tortu riparte da 10.21 controvento nei 100 di Rovereto al Palio della Quercia Gran serata a Rovereto per la 55esima edizione del Palio della Quercia. Filippo Tortu torna sui 100 metri dopo due mesi di assenza per infortunio e si impone su avversari di livello mondiale: il vento contrario (-1,5 m/s) non regala all’azzurro un crono migliore di 10.21, ma tra i battuti c’è il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (10.28), ...

La nuova puntata della telenovela rosso-gialla : Riparte la trattativa tra Pd e M5s : Altro giro, altra corsa. E viene quasi da pensare che tutto quello che è accaduto in questa giornata, l'ennesima, di trattative fra Pd e M5s non sia altro che un copione recitato magistralmente dai protagonisti. Un modo per tranquillizzare chi vede come un pericolo questa intesa che, da un momento a

Lichtsteiner - nuova avventura per l’ex terzino della Juventus : lo svizzero Riparte dalla Bundesliga : Conclusa l’avventura con l’Arsenal, Stephan Lichtsteiner riparte dalla Bundesliga. Il terzino svizzero ha sottoscritto un contratto annuale con l’Augsburg e potrebbe esordire già nel prossimo week-end contro l’Union Berlino. “L’Augusta è un club che è cresciuto molto negli ultimi anni – le prime parole di Lichtsteiner in bianco-rosso-verde –. Per me questo trasferimento è esattamente la sfida ...