Resident Evil Resistance | Gameplay Trailer e Nuovi dettagli

Primo trailer per Resident Evil Project Resistance : orrore di squadra da Capcom : Capcom ce lo aveva promesso: il Primo teaser trailer di Resident Evil Project Resistance sarebbe arrivato nella giornata di oggi, 9 settembre 2019. E così è stato, con il colosso di Osaka ad aver dato in pasto ad appassionati e curiosi il filmato visibile poco più in basso in questo stesso articolo. La clip va ad anticipare la mole di novità che sarà rilasciata invece in occasione del Tokyo Game Show 2019, in programma dal 12 al 15 settembre - ...

Il nuovo Resident Evil - Project Resistance - si mostra nel primo teaser trailer : Prima dell'inizio del Tokyo Game Show che si terrà alla fine di questa settimana, Capcom ha appena pubblicato il primo filmato ufficiale del prossimo gioco di Resident Evil, ovvero Project Resistance.Mentre il gioco continua ad essere annunciato con questo titolo provvisorio, il trailer conferma che si tratterà davvero di un titolo co-op, con i giocatori che si scontreranno con orde di zombie. Nel filmato vengono mostrate anche quelle che ...

Project Resistance potrebbe non essere altro che il remake di Resident Evil 3? : Come probabilmente saprete Capcom ha recentemente annunciato Project Resistance, progetto che ha fatto parlare molto i fan legati a Resident Evil.Ebbene, per quanto al momento non si abbiano informazioni su quanto stia bollendo in pentola, le speculazioni di certo non mancano, per cui tanto vale vagliare le più interessanti. In particolare, in rete gli utenti propendono per l'ipotesi che vorrebbero Project Resistance essere nient'altro che il ...

Prime immagini per Resident Evil Project Resistance : il nuovo gioco è Outbreak 3? : La prossima scommessa di Capcom si chiama Resident Evil Project Resistance. E, come il nome già suggerisce, è legata a doppio filo alla celebre saga survival horror, avviata nel lontano 1996 dal colosso di Osaka. Il nuovo capitolo è ufficialmente in lavorazione, come confermato dal primo teaser diffuso dalla compagnia giapponese nella giornata di ieri, e sarà annunciato in via completa il prossimo 9 settembre, a ridosso del Tokyo Game Show ...

Il nuovo Resident Evil - Project Resistance - sarà un gioco co-op per quattro giocatori? Un leak svela alcune immagini : Come vi avevamo detto oggi, Project Resistance è il nome in codice del nuovo Resident Evil. Il titolo sarà presentato durante il Tokyo Game Show in una presentazione che avverrà il 9 settembre alle 17 ore italiane. Ora, attraverso un video di anteprima pubblicato su YouTube, sono trapelate in rete alcune delle immagini del gioco.Questi screenshot presentano una varietà di personaggi, che non abbiamo mai visto prima d'ora nella serie Resident ...

Il nuovo Resident Evil è Project Resistance : annuncio ufficiale al Tokyo Game Show 2019 : Capcom ha finalmente parlato: il nuovo Resident Evil è realtà, ad un passo dal suo annuncio ufficiale! Proprio così, gli amanti dei survival horror e delle mostruosità assortite della più che ventennale saga - nata nel 1996 sulla prima PlayStation - devono tenersi pronti, perché settembre sarà il mese giusto per scoprire cosa bolle in pentola nelle laboriose fucine del colosso di Osaka. Colosso che, nella giornata di oggi, 29 agosto 2019, ha ...

Project Resistance : il nuovo Resident Evil è realtà e verrà presentato al Tokyo Game Show 2019 : Dopo i rumor che volevano l'annuncio di un nuovo Resident Evil ormai alle porte arriva finalmente l'ufficialità e una data da segnarsi sul calendario.Project Resistance è il nome in codice del nuovo capitolo della saga horror targata Capcom e la presentazione ufficiale ha una data fortunatamente molto vicina. Il titolo sarà infatti protagonista al Tokyo Game Show in una presentazione che avverrà il 9 settembre alle 17 ore italiane.News in ...

Resident Evil 8 segretamente in sviluppo? Test riservato di un nuovo gioco fa sognare i fan : A distanza di due anni dal predecessore per Resident Evil 8 potrebbe essere finalmente giunto il momento di uscire allo scoperto. Erano infatti i primi giorni del 2017 quando Resident Evil 7 fece la sua comparsa sugli scaffali dei negozi, con la serie si lanciava per la prima volta in un terreno inesplorato, quello della prima persona (con supporto anche al Playstation VR, la periferica dedicata alla realtà virtuale di Sony, ndr). Un vero ...

Resident Evil - in sviluppo un nuovo film che sarà fedele al gioco : Johannes Roberts, regista di 47 metri, sta lavorando allo sviluppo di un film di Resident Evil. Nonostante gli adattamenti cinematografici dei videogiochi vengano generalmente cancellati prima di essere pubblicati, la saga di Resident Evil è riuscita a invertire questa tendenza.La pagina IMDB del regista indica infatti la dicitura del prossimo Resident Evil e durante un'intervista a Roberts è stato chiesto di svelare qualcosa di più a ...

Un giocatore di Resident Evil 4 sconfigge l'uomo con la motosega usando... una porta : In Resident Evil 4 i giocatori hanno a disposizione una grande varietà di armi e attacchi tra cui scegliere. Ma lo YouTuber Dante Ravioli ha deciso di utilizzare qualcosa di molto diverso per uccidere uno dei nemici più famosi del gioco. Invece di un fucile o di una pistola, ha deciso di usare...una porta contro l'uomo con la motosega. Sorprendentemente, questo ha funzionato.Usare solo una porta per uccidere un nemico così difficile sembra una ...

Resident Evil : il misterioso test privato per un possibile nuovo capitolo è stato esteso anche agli Stati Uniti : Se finora solamente i giocatori nipponici avevano avuto modo di dare una sbirciatina a quello che potrebbe essere il prossimo atteso capitolo di Resident Evil, adesso anche i fan nordamericani potranno unirsi al test privato organizzato da Capcom.Lo sviluppatore giapponese ha infatti iniziato ad inviare gli inviti in Giappone per testare il gioco la scorsa settimana. Stando alle indiscrezioni si tratterebbe di un test del gioco "segreto", ovvero ...

Capcom : il test segreto di Resident Evil è stato esteso anche agli Stati Uniti : Se fin ora solamente i giocatori nipponici hanno avuto modo di dare una sbirciatina al prossimo atteso capitolo di Resident Evil, adesso anche i fan nordamericani potranno unirsi al test segreto che sta conducendo Capcom.Lo sviluppatore giapponese ha infatti iniziato ad inviare gli inviti in Giappone per testare il gioco la scorsa settimana. Stando alle indiscrezioni si tratterebbe di un test del gioco "segreto", ovvero un evento senza ...

Un nuovo Resident Evil annunciato alla Gamescom 2019? : La Gamescom 2019 potrebbe dimostrarsi un appuntamento davvero imperdibile e la cerimonia di apertura che avrà luogo il 19 agosto alle 20:00 ore italiane sembra confermarlo anche grazie a un interessante rumor riguardante Capcom e una serie davvero storica che ultimamente sta facendo parlare di sé.La compagnia nipponica sarà presente alla Gamescom Opening Night Live insieme a più di 15 publisher di spicco e ovviamente in molti si domandano cosa ...

Nuovi rumor per Resident Evil 3 Remake al 2 agosto : Capcom recluta tester per provare il nuovo capitolo : Da tempo si vocifera che Resident Evil 3 Remake sia effettivamente in lavorazione nelle fucine di casa Capcom. Dopo il grande successo del rifacimento del secondo capitolo - che su PC, PlayStation 4 e Xbox One ha superato il tetto delle 4 milioni di copie vendute -, è naturale che la software house giapponese voglia cavalcare l'onda della nostalgia. Allo stesso tempo, i fan della saga survival horror vorrebbero rivivere sulle piattaforme ...