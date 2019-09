Repubblica – San Paolo | ecco lo spogliatoio a 48 ore da Napoli-Samp FOTO

L’ex governatore della South Carolina Mark Sanford si è candidato alle primarie dei Repubblicani contro Donald Trump : L’ex governatore della South Carolina ed ex deputato Mark Sanford si è candidato alle primarie dei Repubblicani contro Donald Trump, diventando il terzo sfidante dell’attuale presidente statunitense. Sanford, che ha una lunga carriera politica alle spalle, ha annunciato la sua decisione

Su Repubblica l’Aru fa il punto dei lavori al San Paolo : consegna a metà settimana : Sabato prossimo il Napoli debutterà al San Paolo contro la Sampdoria. In uno stadio completamente rinnovato dopo i lavori per l’Universiade. L’investimento è stato di 23 milioni. I lavori stanno per essere ultimati. Dello stato dell’arte parla oggi a Repubblica Napoli Flavio De Martino, dirigente Aru: “A metà settimana dovremmo finire. Abbiamo lavorato senza sosta ad agosto. Ci siamo fermati soltanto il 15. Saremo operativi ...

Insulti al videomaker di Repubblica - Salvini sta abusando dell’educazione. E pure di se stesso : Forse il capo della Lega, vicepremier e ministro dell’Interno (eviterò di nominarlo per spostare l’attenzione dal nome alle innumerevoli funzioni e disfunzioni pubbliche) non se ne rende conto. Però dovrebbe capire che – con l’esibizione costante di metodi fascistoidi e/o da bullo del rione – non sta abusando soltanto delle regole democratiche e di quelle, importanti, dell’educazione. Sta abusando pure di se stesso. Perché il suo ...

Insigne a Repubblica : «I primi obiettivi sono riportare la gente al San Paolo e divertirci insieme» : “Insigne capitano felice” titola Repubblica parlando del Lorenzo che è uscito dal campo contro il Liverpool. Una sfida che ha rivisto in campo il calciatore che il Napoli attendeva di ritrovare, pieno di entusiasmo e capace di confezionare giocate che hanno fatto la differenza. Si esalta Lorenzo e lo confessa, ma sa bene che occorrerà impegno e continuità per regalare ai tifosi una stagione entusiasmante e risultati che possano far ...

Sci alpino - importante riconoscimento per Sofia Goggia : l’azzurra nominata Cavaliere della Repubblica di San Marino : Goggia e il Pesidente Roda insigniti dell’onoreficenza di Cavaliere dalla Repubblica di San Marino Prestigioso riconoscimento ottenuto dalla campionessa olimpica di discesa femminile Sofia Goggia e dal Presidente FISI Flavio Roda, ricevuti dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino in una giornata storica per una delle repubbliche più antiche al mondo, situata fra l’Emilia-Romagna e le Marche. ...

Sci alpino - Sofia Goggia è Cavaliere della Repubblica di San Marino : Sofia Goggia, campionessa olimpica di discesa libera femminile di sci alpino e Flavio Roda, presidente della FISI, sono stati insigniti dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica di San Marino, riconoscimento concesso concesso dal Gran Magistero dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. Goggia e Roda, ricevuti dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Nicola Selva e Michele Muratori, hanno poi preso ...

