Radio Marte – Di Marzio | “Il Napoli non avrà problemi con la Samp | Lozano non è un

Zazzaroni a Radio Marte : “Adl non ha criticato nessuno - la piazza vuole vincere” : Nel corso di Radio Marte, è intervenuto Ivan Zazzaroni analizzando i temi di casa Napoli: “Invidia nei confronti del nord? No assolutamente. I tifosi partenopei vogliono vincere. La piazza c’è sempre stata e sempre ci sarà. Napoli o Inter? L’Inter ha entusiasmo attorno a sé grazie a Zhang, Marotta e Conte. I nerazzurri sono convinti che qualcosa stia cambiando. A chi erano dirette le critiche? Non sono richiami né per Ancelotti ...

Sconcerti a Radio Marte : “Ancelotti deve trovare il giusto equilibrio - Llorente scelta azzeccata” : Mario Sconcerti, durante l’edizione di Marte Sport Live ha dichiarato: “Llorente è stata una mossa azzeccata. Il Napoli ha la riserva del centravanti che potrà essere decisiva nel corso degli ultimi venti minuti. Quanti gol farà Llorente? “Io credo che se lo spagnolo arrivasse a sette-otto gol sarebbe già un risultato.” Esiste un piccolo caso Milik? Credo che qualcosa attorno a Milik esista. Ancelotti a Dimaro ...

Radio Marte – Novellino : “Quando tornerá la condizione fisica tornerà il Napoli che conosciamo” : Walter Novellino ex allenatore azzurro ha parlato del Napoli sulle frequenze di Radio Marte. Ecco le sue parole: “La condizione fisica del Napoli non è perfetta soprattutto in difesa. Koulibaly viene dalla coppa d’Africa e poi bisogna trovare i meccanismi con Manolas. Poi, i due terzini sono troppo aperti e per questo gli avversari riescono a far male al Napoli. Lozano? Si è presentato alla grande, deve migliorare la condizione fisica e ...

ULTIM’ORA – Annuncio di Radio Marte sulle condizioni di Elmas : Novità sulle condizioni di Elmas La redazione di Si Gonfia la Rete, trasmissione in onda su Radio Marte, di Raffaele Auriemma, riporta le ultime notizie sulle condizioni di Eljif Elmas che non sembra destino particolare preoccupazione. Il colpo subito alla caviglia è stato lieve, tant’è che già stasera contro la Lettonia il c.t. della Macedonia dovrebbe schierarlo dal primo momento. Solo un dolore momentaneo, nessuna conseguenza. Si ...

Radio Marte – Rinaudo : “Il Napoli ha sicuramente più qualità - bisogna migliorare nel collettivo” : A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Leandro Rinaudo, ex difensore di Napoli e Juventus ora direttore sportivo del Palermo: “É ancora troppo presto per dire se il Napoli di quest’anno sia più forte di quello dello scorso anno, di certo ha più qualità ma alla il collettivo fa la differenza. Manolas credo sia uno dei difensori più forti della serie A, eppure il numero di reti incassate sono ben 7 in 2 partite, per cui ...

Radio Marte – Cagni : “Il Napoli metterá in difficoltà la Juventus - la difesa va migliorata” : A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Gigi Cagni, allenatore, ha commentato le potenzialità del Napoli: “Il Napoli ha qualità, si giocherà lo scudetto con la Juventus fino alla fine. Bisogna migliorare la fase difensiva. Sette gol subiti in due match non sono una media da scudetto. L’errore di Koulibaly? Uno come il difensore azzurro la palla la rompe, gli errori possono succedere a tutti. Ancelotti deve cambiare ...

Radio Marte : “L’agente e il papà di Campana sono in Italia - la situazione : La redazione di Radio Marte si è soffermato sull’arrivo in Italia dell’entourage di Leonardo Campana, calciatore seguito attentamente dal Napoli : “Giuntoli ha comunicato all’agente del calciatore che il Napoli comunicherà una decisione definitiva sull’eventuale acquisizione nella giornata di mercoledì. L’agente, col papà del ragazzo che detiene diritti su una percentuale della cifre incassata dalla sua cessione, è in ...

Fedele a Radio Marte : “Elmas voto 5 alla prestazione - per contrastare la Juventus…” : Enrico Fedele, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, parlando delle strategie del Napoli sul mercato: “Ancelotti vuole James Rodriguez, nel suo ruolo ci sono già tanti interpreti, il presidente preferirebbe altro perché teme che non possa servire e costa tanto. Il presidente sembra deciso a prendere una prima punta. Marsiglia? voto 7 alla prestazione, ho visto una squadra brillante. Serve una prima punta, che deve arrivare già dal nostro ...

Radio Marte – Auriemma : “Serve un regolamento per le commissioni agli agenti - così si perde il calcio” : Nel corso di Si gonfia la rete su Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato delle commissioni per gli agenti dei calciatori : “In questo modo il calcio avrà problemi. Le commissioni ormai sono una routine, é la terza parte del cartellino in mano ai procuratori. Il calciomercato ormai è in mano a pochi agenti che dettano leggi. Come c’era il fenomeno Gea ed è finito, io credo che ci dovrebbe essere un regolamento ...

Radio Marte – Chiariello : “Ancelotti stravede per il nuovo acquisto - non chiede più nessuno in questo reparto” : A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Umberto Chiariello, noto giornalista. Le sue dichiarazioni : “Quello che successe nel secondo anno di Rafa Benitez è irripetibile perché tanti “purpi” insieme non li accoglieremo mai più. Quest’anno abbiamo preso Di Lorenzo che è un signor terzino, Manolas tutti lo conosciamo ed Elmas sembra essere talmente forte da far dire al mister Ancelotti che il Napoli a centrocampo non ha ...

Radio Marte – Calemme : “Il Real ha comunicato la decisione a James - De Laurentiis spera nel buon senso” : Nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte é intervenuto Mirko Calemme corrispondente italiano del quotidiano spagnolo AS. Le sue dichiarazioni : “Ieri il Real ha comunicato a James che non è più sul mercato. Poi, se qualcosa possa cambiare da qui a qualche giorno lo deciderà soltanto il presidente. Florentino Perez è molto arrabbiato per questo pre campionato del Real e quindi risulta ancora più difficile. La ...

Radio Marte – Icardi-Napoli - trattativa rallentata : il problema - i dettagli : Aggiornamenti trattativa Icardi-Napoli Il giornalista Raffaele Auriemma ai microfoni di Radio Marte ha rilasciato alcuni aggiornamenti riguardo la situazione relativa ad Icardi ed al mercato del Napoli: “Tra Wanda Nara e Giuntoli è sorto un piccolo problema. Si tratta di uno sponsor che ha personalmente Icardi con la Nike della durata di 10 anni. Di questi ne sono stati smaltiti soltanto quattro ed il calciatore non vorrebbe perdere i ...

Valentina Clemente a Radio Marte : “Con Ancelotti Pépé diverrebbe ancora più forte. Su Neymar…” : La giornalista Valentina Clemente è intervenuta ai microfoni di Radio Marte, ha parlato del possibile arrivo di Pépé al Napoli. Secondo Valentina Clemente, il Lille, cederà la punta nonostante la partecipazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Pépé “Pépé è uno destinato a partire a causa del salto di qualità (aumento del prezzo del cartellino, ndr) fatto dall’ivoriano, anche sei il Lille sarà in Champions. i ...