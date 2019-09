Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) “Da lontano non posso dare spiegazioni sul Napoli, ma ad inizio stagione possono esserci degli scompensi. Voglio dire, però, che la squadra è forte, molto competitiva, rinforzata dal mercato estivo e con un anno in più con Ancelotti in panchina. La Juve è sempre considerata, poi ci sono Napoli e Inter, proprio i nerazzurri sembra abbiano fatto passi avanti grazie al contributo di Antonio Conte”. Lo ha detto l’ex ct della nazionale Cesarea proposito della lotta scudetto. “In Italia bisognerebbe investire di più sui giovani e non parlo solo di risorse economiche, come succede all’estero dove sin da giovani sono abituati a prendersi responsabilità – ha aggiunto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli – Ildi Robertoper la Nazionale di puntare sui giovani di talento, credo possavincente ed i fatti ...

CalcioWeb : #Prandelli: '#Juventus favorita, il progetto #Mancini può essere vincente' - gilnar76 : Prandelli: «Fiorentina-#Juve? Viola all’altezza. Su Chiesa…» #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa #Finoallafine… - sscalcionapoli1 : Prandelli: “Juventus in vantaggio, poi ci sono Napoli ed Inter. Conte ha trovato rapidamente gli equilibri” -