Portman è “Lucy in the Sky” | il film al Festival di Toronto

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 12 settembre 2019) L'attrice Natalieinterpreta un'astronauta provata psicologicamente al suo rientro sulla Terra in "Lucy in the Sky",presentato alInternational(TIFF), al via oggi fino al 15 settembre, liberamente ispirato alla storia dell'astronauta statunitense Lisa Nowak in merito al suo coinvolgimento sentimentale con il collega William Oefelein. "Non credo che abbiamo avuto qualcuna come lei finora sul grande schermo, è emozionante riuscire ad avere questo tipo di personaggi", ha commentato Natalie. Lucy Cola-intreccia una relazione extraconiugale con il collega Mark Goodwin (Jon Hamm). Lucy purtroppo scoprirà che l'amante ha una relazione con una cadetta più giovane; nella storia reale Lisa Nowak nel 2007 rapì la sua rivale in amore, la capitana della Usaf Colleen Shipman, ed è ora in attesa di processo per tentato sequestro, rapina e tentato ...

