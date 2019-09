Porta il figlio a scuola per il primo giorno | ma è chiusa | vita social o patetismo?

Selfie col figlio del boss Matrone - M5S Porta Salvini all'Antimafia : «Siamo rimasti allibiti per la foto, rilanciata oggi da alcuni quotidiani e siti napoletani, che ritrae Matteo Salvini con il figlio di un notissimo boss della camorra salernitana. Sarebbe...

Anticipazioni Una Vita del 7 settembre : Blanca vuole riPortare subito a casa il figlio : La soap iberica Una Vita torna oggi, 7 settembre, su Rete 4, per la tradizionale puntata in onda in prima serata. L'orario sarà lo stesso delle scorse settimane: la telenovela inizierà alle ore 21:30 dopo Stasera Italia Estate, e proseguirà fino alle ore 23:30 circa. La programmazione serale si arricchirà di un nuovo appuntamento a partire dalla prossima settimana, quando le vicende di Acacias 38 verranno trasmesse sia di martedì che di ...

Mamma rapisce figlio di 6 anni per Portarlo via dall’ex marito - lo uccide e si suicida : È l'orribile tragedia familiare che si è consumata a Waxahachie, capoluogo della contea di Ellis nello Stato del Texas, in Usa. Candace Harbin, 46 anni, si era separata dal marito che aveva avuto anche la custodia del loro unico figlio mentre alla donna il giudice aveva concesso solo visite limitate.\\Ha rapito il figlio di 6 anni Ollie che era stato affidato in custodia al suo ex marito dopo la loro separazione, lo ha condotto in un garage e ...

Porta le figliolette in vacanza all'estero e non torna : scatta l'allarme : Un uomo di 39 anni ha Portato in Romania le figlie di 5 e 3 anni, ma dal 22 agosto non si hanno più sue notizie. La mamma...

Pierluigi Diaco : “Vorrei un figlio con Alessio che è l’incontro sentimentale più imPortante della mia vita” : Il suo programma “Io e te” farà parte anche del palinsesto autunnale Rai (con uno spostamento alle 23:50) ma per Pierluigi Diaco la vita privata è importantissima tanto che in questo momento vorrebbe un figlio, come racconta a Tv Sorrisi e Canzoni. “La mia è una serenità che nasce dalla consapevolezza, è figlia di un percorso fatto, come per tutti, di alti e bassi. Sicuramente quello con Alessio (Orsingher, giornalista de La7 ...

Pierluigi Diaco : “Con Alessio Orsingher l’incontro più imPortante della mia vita - vorrei un figlio” : Pierluigi Diaco sarà tra i protagonisti dell'autunno targato Rai. Dal 14 settembre al 7 dicembre, infatti, il conduttore sarà al timone del programma ‘Io e te di notte‘. La trasmissione, che riporterà la stessa formula che ha caratterizzato le puntate estive, andrà in onda alle ore 23:50. È un momento sereno per il conduttore sia sul lavoro che nella vita privata, come ha raccontato a ‘Tv, sorrisi e canzoni'.\\ adsensesiPierluigi Diaco ha ...

MotoGp – Un figlio - l’imPortanza per la privacy e l’amore per l’Italia - Valentino Rossi ammette : “se fossi Dio per un giorno…” : Valentino Rossi a 360 gradi: dall’età all’amore per l’Italia, la sincerità del nove volte campione del mondo Valentino Rossi si sta godendo l’ultimo giorno della settimana di stop dopo il Gp d’Austria, in vista della gara a Silverstone. In attesa di tornare in pista in Gran Bretagna, il Dottore è stato intercettato dai microfoni di Domenica Sport, che oggi ha mandato in onda, con Pernat e Graziano Rossi in ...

Figliomeni : mancata manutenzione ha Portato a degrado aree verdi : Roma – “Non si ferma il degrado delle aree verdi cittadine a causa di una mancata manutenzione che ormai va avanti da troppi mesi. Molti tronchi caduti dagli alberi non potati, accatastati lungo i marciapiedi al punto da costringere i pedoni a camminare in mezzo alla strada, erba lasciata crescere incolta in tutte le maggiori ville storiche e nei giardini municipali che e’ diventata sterpaglia a rischio incendi, piantine di ...

Il papà passa col rosso - il figlio di 5 anni chiama la polizia : “Dovete Portarlo in galera” : È accaduto nella città di Wurzburg, in Germania, e a riportare l’episodio è stata la stessa polizia locale che ha parlato di questa particolare telefonata con un bambino di appena cinque anni consapevole dell’errore di suo padre alla guida e che quindi non ha esitato a chiedere per lui l’arresto. A raccontare il curioso episodio è stata la stessa polizia locale, che sulla sua pagina Facebook ha riportato le parole di questo piccolo cittadino ...

Femminicidio Laura Pirri - sit in impedisce di Portare via il figlioletto ai nonni : In centinaia si sono ritrovati stamattina davanti all'abitazione dei nonni del figlioletto di Laura Pirri, a Rosolino, per impedire che i servizi sociali lo portassero in casa famiglia. Dalla casa del piccolo la folla si è poi spostata al comune dove è stato deciso che il bimbo, 11 anni, restasse coi nonni fino alla prossima udienza che si terrà ad ottobre.Continua a leggere

Salvini - figlio sedicenne Portato in giro sulla moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima. La Questura di Ravenna ha avviato verifiche : Il figlio adolescente di Matteo Salvini si fa un giro sulla moto d’acqua della Polizia, mentre due persone in costume che si identificano come poliziotti impediscono ai presenti di riprendere. È successo sulle spiagge di Milano Marittima, dove un videomaker di Repubblica si è accorto che il ministro dell’Interno, dopo aver posato per una foto con due agenti, ha dato l’ok per un giro del figlio a bordo del mezzo in dotazione ...

Femminicidio di Laura Pirri - dopo due anni il figlioletto Portato via alla nonna : "Andrà in casa famiglia". È la decisione del Tribunale dei Minori per il piccolo Giuseppe, il figlioletto di Laura Pirri, la donna uccisa conl fuoco dal marito a Rosolini (Siracusa). dopo l'omicidio della mamma per mano del padre, il piccolino, era stato affidato alle cure della zia e della nonna materna. nonna Giovanna: "Con noi aveva recuperato la serenità e ora vogliono togliermelo per farlo adattare, il mio nipotino è straziato dal dolore, ...

Motopesca italiano Porta in salvo 50 migranti : “Lo facciamo per mio figlio - morto a 15 anni” : Le parole dell'armatore dell'Accursio Giarratano, il motopeschereccio di Sciacca che è rimasto 18 ore in mare aperto dopo aver soccorso 50 migranti in difficoltà a bordo di un gommone. Dopo essere approdati a Lampedusa ha detto: "Rifarei tutto. Noi soccorriamo i profughi in difficoltà, e lo facciamo anche come omaggio alla memoria di mio figlio morto a 15 anni per un cancro: non ci si gira dall'altra parte davanti a chiunque abbia ...