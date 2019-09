Pordenone-Spezia | anticipo 3^ giornata Serie B domani 13 settembre in chiaro su Rai Sport

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 12 settembre 2019) Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali torna in campo anche laB, per disputare la terzache prenderà il via venerdì 13con l’. La gara si giocherà alla Dacia Arena di Udine, stadio che, in attesa della costruzione del nuovo impianto dei neroverdi, per questa stagione ospiterà tutte le partite casalinghe del club friulano. Avvio di campionato abbastanza simile tra le due compagini, entrambe reduci da una sconfitta dopo il reciproco positivo debutto: gli uomini di Attilio Tesser arrivano dal k.o. dell’Adriatico contro il Pescara (4-2) che ha fatto seguito all’entusiasmante 3-0 rifilato al Frosinone alla prima storica partita dei Ramarri nel secondo livello del calcio italiano, mentre i liguri di mister Vincenzo Italiano, squadra con ambizioni di alta classifica, dopo aver travolto per 3-0 a domicilio il Cittadella sono caduti sul ...

GazzettadellaSp : Pordenone-Spezia, ecco i 22 convocati aquilotti - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Dopo la pausa per le nazionali, ricominciano i campionati di serie A e B. Prima il Pordenone in campo al Friuli contro lo Sp… - TgrRaiFVG : Dopo la pausa per le nazionali, ricominciano i campionati di serie A e B. Prima il Pordenone in campo al Friuli con… -