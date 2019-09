Polaroid Lab | la stampante che crea foto istantanee dalle immagini del tuo smartphone

Polaroid Lab stampa in mobilità le foto dallo smartphone senza impiegare cavi : Da quando le fotografie si scattano con lo smartphone, sono sempre meno gli utenti che le stampano. Il motivo è che è complicato, e anche le soluzioni più moderne, come le stampanti Wi-Fi o Bluetooth, richiedono una configurazione non accessibile a tutti. Polaroid ha deciso di cambiare musica e ha presentato Polaroid Lab, un dispositivo portatile che stampa le foto scattate dallo smartphone senza nessun tipo di connessione. Non è magia, è ...