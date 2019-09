Piero Scaramucci | il suo amore per la Costituzione non ha mai ceduto allo ‘spirito dei

Giornalisti : morto Piero Scaramucci - fondatore Radio Popolare (2) : Milano, 11 set. (AdnKronos) - Piero Scaramucci, nato a Praga nel 1937 e sposato con la giornalista Mimosa Burzio, è stato il principale ideatore del progetto politico-editoriale che ha dato origine a Radio Popolare, di cui è stato direttore nella prima fase per poi tornare a guidarla dal 1992 fino a

Giornalisti : morto Piero Scaramucci - fondatore Radio Popolare (2) : Milano, 11 set. (AdnKronos) – Piero Scaramucci, nato a Praga nel 1937 e sposato con la giornalista Mimosa Burzio, è stato il principale ideatore del progetto politico-editoriale che ha dato origine a Radio Popolare, di cui è stato direttore nella prima fase per poi tornare a guidarla dal 1992 fino al 2002. Nel mezzo, gli anni in Rai: dal 1961 al 1992 Scaramucci ha lavorato come Radiocronista per la Radio e come inviato speciale per ...

E' morto Piero Scaramucci - fondatore di Radio Popolare : E' morto Piero Scaramucci, giornalista fondatore di Radio Popolare. Aveva 82 anni e si è spento questa mattina a Milano alla clinica Humanitas, dov'era ricoverato dalla metà di agosto per un aneurisma. Scaramucci è stato per 31 anni in Rai (dal 1961 al 1992), poi ha lasciato viale Mazzini per assumere la direzione di Radio Popolare da cui si è dimesso nel 2002, restando però legato all'emittente. Il capogruppo del ...

