Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) Roma, 12 set. (AdnKronos) – “E’ proseguito oggi presso l’Unione Industriale di Pisa il confronto con la direzionesul rinnovo del contratto integrativo per i lavoratori del gruppo che controlla anche Aprilia e Guzzi. Passi in avanti e intese di massima su alcuni temi di natura normativa. Dallo smart-working, alla flessibilità in ingresso fino ad arrivare al tema delicato delle molestie sessuali. è chiaro che bisogna affondare la discussione con l’azienda sul tema deldielemento importante ma che ad oggi ci vede ancora distanti”. Ad affermarlo in una nota è il coordinatore nazionale Fim Cisl GruppoRaffaele Apetino sottolineando che nel prossimo incontro previsto il 15 ottobre “è necessario stringere il negoziato e affrontare con più incisività i temi soprattutto quelli legati al salario deldi ...

TV7Benevento : Piaggio: Fim, 'avanzata richiesta economica su premio risultato, ora serrare confronto' (2)... - TV7Benevento : Piaggio: Fim, 'avanzata richiesta economica su premio risultato, ora serrare confronto'... -