Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Quattro persone sono morte in un incidente sul lavoro avvenuto in un’di Arena Po (). Le vittime sono i due titolari e due dipendenti di nazionalità indiana. Sul posto il procuratore aggiunto di, Marco Venditti, che ha spiegato quali sono le prime ipotesi sulla dinamica dell’incidente L'articoloin: 4dideiproviene da Il Fatto Quotidiano.

LaStampa : Tragedia sul lavoro a Pavia: due operai morti in una vasca, altri due sono dispersi - TutteLeNotizie : Pavia, tragedia in azienda agricola: 4 morti nella vasca di decantazione dei liquami - ilfattovideo : Pavia, tragedia in azienda agricola: 4 morti nella vasca di decantazione dei liquami -