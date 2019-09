Pavia | quattro morti affogati nei liquami in un' azienda agricola

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Lavinia Greci Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente: hanno perso la vita i due titolari dell', Prem e Tarsem Singh, e altri due dipendenti Sono annegati, mentre lavoravano, in una vasca didi un', in via San Rocco, al civico 7, di Arena Po, in provincia di. In base alle prime ricostruzioni, il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 12.30. I corpi dellepersone decedute sono in fase di recupero, mentre i vigili del Fuoco, intervenuti per i soccorsi, stanno provvedendo allo svuotamento della cisterna per agevolare le operazioni di recupero dei corpi. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, vittime di questo incidente sul lavoro, sarebbero i due titolari dell', Prem e Tarsem Singh, di 47 e 45 anni, e due dipendenti, tutti di nazionalità indiana. In base ai primi accertamenti, effettuati dai carabinieri ...

