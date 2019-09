Pavia | incidente sul lavoro | morti 4 operai Furlan | Cisl | | ' Sconfitta per tutti'

Pavia incidente SU LAVORO : MORTI 4 OPERAI/ Annegati in vasca : in corso recupero corpi : Dramma a PAVIA: quattro OPERAI sono MORTI Annegati in una piscina in un'azienda agricola di Arena Po. In corso le operazioni di recupero di tutti i corpi.

Incidente a Pavia - 4 morti in azienda agricola : annegati titolari e operai : Il gravissimo Incidente sul lavoro giovedì poco dopo mezzogiorno. Le vittime sono tutte di nazionalità indiana. I quattro sono caduti in una cisterna e non sono più riemersi. I vigili del fuoco stanno svuotando la vasca per recuperare i corpi senza vita

Pavia - incidente sul lavoro : morti 4 operai/ Annegati in una vasca agricola : Dramma a Pavia: quattro operai sono morti Annegati in una piscina in un'azienda agricola di Arena Po. In corso le operazioni di recupero di tutti i corpi.

Pavia - incidente in azienda agricola : 4 operai morti annegati in vasca di liquami : Gravissimo incidente in provincia di Pavia, l'ennesimo caso di morte sul lavoro. Quattro operai sono morti annegati in una vasca. La tragedia è avvenuta in un'azienda...