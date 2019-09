Pattinaggio artistico | ISU Junior Grand Prix Chelyabinsk 2019 | Artur Danielian dilaga

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019) Giro di boa per la serie-2020 di, al via oggi per la quarta tappa presso la Traktor Arena di, Russia. Protagonisti della giornata sono stati, come ampiamente pronosticato, i pattinatori di casa, letteralmente mattatori in tutte le specialità nei segmenti più brevi. Nell’individuale maschile a imporsi è stato il favorito della vigilia, autore di un programma ad alto contenuto qualitativo caratterizzato dalla corretta esecuzione di tutti gli elementi pianificati: di particolare caratura in questo senso il triplo axel, così come il triplo rittberger e la veloce combinazione con bonus triplo lutz/triplo toeloop. Guadagnando il massimo del livello sia nelle trottole che nella serie di passi, l’atleta stanziato a Mosca alla corte di Marina Selitskaia ed Elena Buianova ha chiuso la gara superando quota 80 con ...

neventmodena : 'OTTIMA L’IDEA DI LAVORARE PER PORTARE A FANANO UN “PEZZO” DELLE OLIMPIADI INVERNALI DEL 2026' Intervento di Nevent… - IceLabBergamo : ??#RassegnaStampa ?? @OA_Sport, #LombardiaTrophy2019: 'L’attesa è finita. In #IceLab si apre la nuova stagione per l… - UPattinaggio : SETTORE ARTISTICO CORSO TECNICO PER SEGRETARI DI GARA Il corso si svolgerà il 21 e 22 Settembre 2019 a Calderara di… -