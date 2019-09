Padova | incidente Acciaierie Venete | indagati per omicidio colposo 5 manager Tre aziende

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Un anno e mezzo di indagine che ha accertato “la violazione delle norme per la tutela della salute e della sicurezza in ambiente di lavoro”. Si è chiusa l’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Valeria Sanzari, su quanto successo il 13 maggio del 2018 alledi Riviera Francia, in provincia di. Una siviera colma di materiale incandescente precipitò a causa della rottura di un perno, e la colata di acciaio fuso travolse alcuni operai che erano al lavoro, provocando la morte di due persone e ustionandone altre due. Una “bomba” con “tutto intorno bruciato”, come descrivevano alcuni testimoni subito dopo l’. Sei in tutto le persone iscritte nel registro degli. Tre invece le, considerate responsabili amministrative dei fatti, “reati commessi – secondo il pm – nel loro ...

