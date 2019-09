Omessa dichiarazione | se il commercialista la omette | la confisca la subisce il cliente

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 12 settembre 2019) È stata depositata ieri, 11 settembre, la Sentenza 37532/2019 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione. In tale sentenza, il Supremo Collegio ha stabilito un principio giuridico che farà sicuramente discutere parecchio non solo gli addetti ai lavori, ma tutti i contribuenti che si fanno assistere da un professionista in materia fiscale, come uno un fiscalista o un tributarista. La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che se il professionista non ha provveduto a presentare ladei redditi del contribuente, quest'ultimo potrebbe comunque subire ladei propri beni da parte dell'amministrazione finanziaria. I fatti che hanno portato alla pronuncia della Corte La Corte di Cassazione si è trovata a decidere sul ricorso presentato da un contribuente, legale rappresentante di una Srl, che in primo grado era stato condannato dal Tribunale ...

