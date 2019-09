Nuovo Qe da 20 miliardi al mese e taglio tassi | il bazooka di Draghi Trump | Bce svaluta

Via Lattea - almeno cinque miliardi di sosia della Terra. Un Nuovo telescopio a caccia di vita aliena : almeno cinque ma fino dieci miliardi: potrebbero essere tanti i sosia della Terra nella sola Via Lattea, la galassia che ci ospita. Pubblicata sull’Astronomical Journal, la stima del numero dei pianeti con un clima abbastanza temperato da avere acqua allo stato liquido in superficie si deve all’Università della Pennsylvania, che ha utilizzato i dati del telescopio spaziale Kepler della Nasa. In pratica, secondo i calcoli una stella simile ...