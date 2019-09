Nuoto paralimpico | Mondiali 2019 | doppio oro per Arianna Talamona! Vittorie nei 50

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019) Si chiude con un bottino di due ori, due argenti e due bronzi per l’Italia la quarta giornata deidiin corso a Londra. Andiamo a scoprire tutti i medagliati azzurri odierni. I due ori portano entrambi la firma diTalamone, che prima si impone nei 50 farfalla S5 femminili in 45″62, andando a precedere la brasiliana Joana Maria Da Silva Neves Euzebio, seconda in 47″21, e la turca Sevilay Ozturk, terza in 47″35, con Giulia Ghiretti, quinta in 47″49, poi fa segnare il record dei Campionati nei 200 misti SM5 femminili in 3’19″62, precedendo la cinese Cheng Jiao, seconda in 3’25″13, e l’altra azzurra Giulia Ghiretti, terza in 3’37″93. Nella stessa finale è quinta Monica Boggioni in 3’42″61. Nei 100 stile libero S10 maschili arriva l’argento di Stefano Raimondi, secondo ...

