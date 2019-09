Nuoto | i medagliati azzurri di Gwangju 2019 ricevuti al Quirinale da Sergio Mattarella

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019) Nella Sala degli Specchi deldomenica il Presidente della Repubblica, ha incontrato una rappresentanza di atlete e atleti italiani che hanno partecipato ai Campionati del Mondo didi. Presenti alla manifestazione anche il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò, il Presidente della FIN Paolo Barelli e i tecnici Alessandro Campagna, (pallamaschile, vincitrice della medaglia d’oro), Cesare Butini () e Patrizia Giallombardo (sincronizzato). Il Capo dello Stato ha rivolto un saluto ai presenti congratulandosi per i risultati ottenuti nello straordinario Mondiale coreano che ha regalato all’Italia ben 15 medaglie, superata in numero solamente da grosse realtà come USA, Cina, Russia e Australia. Al termine del discorso lo stessosi è poi intrattenuto con gli atleti, i dirigenti e lo ...

