Nuoto Grande successo per il Fast Lane Swim Camp di Cagliari con Laszlo Czeh e Tyler

Nuoto - Mondiali 2019 : che tu sia Benedetta! Pilato talento cristallino - ora serve costruire un grande 100 rana. Già per Tokyo 2020? : Che sia Benedetta! Cantava Fiorella Mannoia un paio di anni fa a Sanremo e Benedetta Pilato forse non l’avrà vista perchè doveva andare a letto presto, dato che il giorno dopo avrà avuto qualche verifica di seconda media. Diventa difficile spiegare cosa significa vincere un argento mondiale a 14 anni, perchè è la prima volta per tutti in Italia. Magari è qualcosa di più abituale o di meno clamoroso in Cina o anche in Giappone, dove Rikako ...

Nuoto - Mondiali 2019 : SEI GIA’ GRANDE! Benedetta Pilato argento a 14 anni nei 50 rana! : Un’unica parola: grandiosa. Benedetta Pilato a 14 anni stupisce il mondo e se stessa e conquista un medaglia d’argento dal sapore particolare ai Mondiali 2019 di Nuoto per il Bel Paese nei 50 rana donne. Un’unica vasca per decidere tutto. Una specialità da mozzare il fiato che Benedetta, nonostante la sua giovane età, ha saputo gestire. All’inizio era indietro, le altre sembravano essere partite meglio, ma poi una ...

LIVE Italia-Spagna pallaNuoto - Finale Mondiali 2019 in DIRETTA : il Settebello insegue il sogno più grande : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – I precedenti – Statistiche iridate di Italia e Spagna Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Spagna, valida per le finalissima dei Mondiali di pallanuoto di Gwangju: già ottenuta la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, riservata alle due finaliste della kermesse ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Benedetta Pilato show! Record italiano nei 50 rana e miglior crono delle batterie. Carraro in grande spolvero : Signore e signori, benvenuti al Benedetta Pilato show! Classe 2005, esordiente assoluta ai Mondiali 2019 di Nuoto e nei 50 rana, la giovanissima atleta italiana sciorina un tempo pazzesco di 29″98, firmando il nuovo primato italiano della distanza (il Record precedente era sempre il suo di 30″13) ed essendo la prima azzurra ad abbattere la barriera dei 30″. Un avvio aggressivo, in grande spinta e con tanta voglia di nuotare. Un ...

Nuoto - Mondiali 2019 : super 4×200 sl maschile azzurra in finale con il miglior crono! Grande del prova del quartetto italiano : super prestazione della 4×200 stile libero uomini nelle batterie italiana dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Il quartetto formato da Filippo Megli (1’46″79), Matteo Ciampi (1’46″42), Stefano Ballo (1’45″66) e da Stefano Di Cola (1’46″10) mette insieme una prova magnifica, vincendo l’ultima heat e ottenendo il miglior crono delle squadre qualificate alla finale ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Matthew Wilson eguaglia il record del mondo nei 200 rana in semifinale. Grande sfida con Chupkov : La rana maschile a questi Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) continua ad essere su livelli stellari. Dopo le imprese del britannico Adam Peaty, confermatosi senza e senza ma il migliore interprete al mondo dei 50 e 100 metri, nelle semifinali odierne dei 200 rana è stato un altro rappresentante del Regno Unito a farsi vedere. Si tratta di Matthew Wilson, argento nei 100 alle spalle di Peaty, che toccando la piastra a meta gara in ...

Nuoto : Ciambetti (Veneto) - ‘Grande Federica - impresa eccezionale il suo oro ai Mondiali’ : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – ‘Grande, Federica Pellegrini lascia tutti stupidi e ammirati. Non ci sono parole, ma solo una standing ovation davanti a questa prestazione. La sua ultima impresa con la conquista dell’oro sui 200 metri stile libero ai mondiali di Gwanju è eccezionale. Risultati di questa portata sono sicuramente frutto di un lavoro straordinario e di una grande concentrazione ma credo che ben pochi al mondo ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Federica Pellegrini - SEI LA PIU’ GRANDE! Regina infinita dei 200 sl - campionessa del mondo! : Federica Pellegrini è una leggenda immortale. Una creatura meravigliosa che ha valicato i confini del tempo. A quasi 31 anni la fuoriclasse di Spinea è campionessa del mondo dei 200 sl per la quarta volta in carriera. Da Montreal 2005 a Gwangju 2019 ha disputato otto finali nelle quattro vasche, salendo sempre sul podio: un record assoluto ed ineguagliabile. Da tre lustri la Divina si conferma la Regina indiscussa della specialità, riesce ad ...

Mondiali Nuoto 2019 – Grande prova per Paltrinieri e Detti nelle batterie degli 800 sl maschili : gli azzurri sono in semifinale : Gregorio Paltrinieri fa registrare il miglior tempo delle batterie degli 800 sl maschili ai Mondiali di Nuoto 2019. Gabriele Detti chiude quarto: entrambi gli azzurri in semifinale Si completa alla Grande l’ultima sessione di batterie in programma quest’oggi, martedì 23 luglio, ai Mondiali di Nuoto 2019. Grandi protagonisti nelle acque di Gwuanju gli azzurri Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, entrambi qualificatisi alla semifinale ...

Nuoto - CLAMOROSO! Katie Ledecky rinuncia alla finale dei 1500 sl : problema fisico per l’america - Quadarella ha una grande chance! : Un fulmine a ciel sereno scuote la piscina dei Mondiali di Nuoto 2019 a Gwangju (Corea del Sud). La campionessa del mondo in carica dei 1500 stile libero Katie Ledecky, accreditata del miglior crono delle batterie, ha rinunciato alla finale per motivi di salute. L’americana, che già nella mattinata coreana aveva dato forfait per le batterie dei 200 stile libero nelle quali ha gareggiato bene Federica Pellegrini, salterà anche ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Marco De Tullio - la grande rivelazione. Il nuovo gioiello di Morini che sta bruciando le tappe : Signore e signori, che Marco De Tullio! La finale dei 400 stile libero ai Mondiali 2019 in Corea del Sud non è stata solo l’occasione del poker d’oro di Sun Yang o del terzo bronzo consecutivo, tra Mondiali e Olimpiadi, per Gabriele Dettì. Si perché il classe 2000 che, da questa stagione, ha iniziato ad allenarsi sotto la guida di Stefano Morini sta bruciando le tappe. Un’ascesa costante quella del ragazzino del Bel Paese, ...