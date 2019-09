Nintendo presenta Ring Fit Adventure per Switch | l' avventura che unisce gioco e fitness

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 12 settembre 2019) Un nuovo tipo did'sbarcherà suil 18 ottobre.Fitusa due nuovi divertenti accessori che trasformano gli esercizi fisici in potenti mosse.InFit, i giocatori esplorano un ampio mondo di fantasia ricco di nemici da affrontare a colpi di squat, addominali e molto altro. Il-Con e la fascia per la gamba, i due nuovi accessori inclusi nella confezione del, rilevano e misurano i movimenti dei giocatori nel mondo reale e li trasformano in azioni nel mondo di. Per esempio, correndo sul posto è possibile far avanzare il personaggio, mentre comprimendo il-Con si sferrano attacchi. In questo modo, giocando quotidianamente gli utenti potranno allenare varie parti del corpo. Grazie anche ai minigiochi e ai programmi di allenamento aggiuntivi,Fitè un'esperienza divertente e adatta a tutti."È nel DNA ...

NintendOnTweet : Nintendo presenta Ring Fit Adventure, in arrivo il 18 ottobre Per approfondire: - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #Nintendo presenta #RingFitAdventure: il nuovo titolo per Switch che unisce gioco e fitness. - Eurogamer_it : #Nintendo presenta #RingFitAdventure: il nuovo titolo per Switch che unisce gioco e fitness. -