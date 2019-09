Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 12 settembre 2019) Il consenso, quell’ossessione dei nostri tempi che accompagna e coinvolge tutti noi, grandi e piccoli, famosi e non, attori e politici, cantanti come gente comune. “Mi pare che per acquisire consenso ci sia un appiattimento verso il basso e largo del messaggio politico o artistico”, spiega all’HuffPostMarcorè, attore (ma anche musicista) tra i più apprezzati nel panorama cinematografico e teatrale italiano, due candidature al David di Donatello e un Nastro d’Argento come miglior attore protagonista per “Il cuore altrove” di Pupi Avati. “È come se si avesse paura dell’effetto controproducente dell’essere articolati ed elevati, laddove altezza è sinonimo di distanza”, aggiunge.Ma si può essere semplici senza essere elementari e superficiali? – gli chiediamo. ...

tabarro63 : RT @HuffPostItalia: Neri Marcorè sul governo M5S-Pd. 'In politica meglio mai dire mai. Il dialogo è sempre positivo' - HuffPostItalia : Neri Marcorè sul governo M5S-Pd. 'In politica meglio mai dire mai. Il dialogo è sempre positivo' - semingro : Neri Marcorè presenterà Liberi fino alla fine, l’evento pro eutanasia -