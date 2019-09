NBA – Zion Williamson sgancia la bomba | “Pelicans da titolo! Non sento la pressione

Fonte : sportfair

(Di giovedì 12 settembre 2019)carica l’ambiente Pelicans in vista della prossima stagione: secondo la prima scelta al Draft 2019 New Orleans può puntare al titolo Il countdown verso la nuova stagione NBA scorre veloce e cresce sempre più l’attesa per vedere l’esordio ufficiale nella lega di, il talento che ha impressionato con la maglia di Duke e che ha le carte in regola per confermarsi in NBA. Credits: Instagram @lw10 Era dai tempi di LeBron James che non c’era lo stesso hype per l’esordio di un rookie che, di tutta risposta, spiega ai microfoni della ‘Rosea’ di non sentire lae di voler puntare al titolo: “? Me lo chiedono spesso, io però vedo le cose da una prospettiva diversa: nonlae non mi preoccupo di quello che dice la gente. Fin da bambino sognavo di diventare un professionista: ...

