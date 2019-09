Nba | Zion Williamson-mania | Il nuovo Lebron James | un contratto mai visto

Nba – Zion Williamson sgancia la bomba : “Pelicans da titolo! Non sento la pressione - saremo realtà e non sorpresa” : Zion Williamson carica l’ambiente Pelicans in vista della prossima stagione: secondo la prima scelta al Draft 2019 New Orleans può puntare al titolo Il countdown verso la nuova stagione NBA scorre veloce e cresce sempre più l’attesa per vedere l’esordio ufficiale nella lega di Zion Williamson, il talento che ha impressionato con la maglia di Duke e che ha le carte in regola per confermarsi in NBA. Credits: Instagram ...

Nba 2K20 ottiene il secondo posto come gioco con più votazioni negative su Steam : Dopo la sua prima settimana di uscita in tutto il mondo, NBA 2K20 ha già guadagnato l'onore (purtroppo) di essere il secondo gioco con il punteggio peggiore su Steam. Tuttavia questa "medaglia d'argento" non sorprende visto che i giocatori hanno inondato la pagina del gioco su Steam ad inizio settimana, con recensioni negative a causa della presenza massiccia di microtransazioni e gioco d'azzardo.secondo il sito Steam 250 gestito da alcuni ...

Nba – Michael Jordan - campione di solidarietà : dona 1 milione alle Bahamas in seguito alle devastazioni dell’uragano Dorian : Michael Jordan ha donato 1 milione di dollari alle Bahamas per far fronte alle devastazioni generate dal passaggio dell’uragano Dorian L’arcipelago caraibico è stato funestato dal passaggio dell’uragano Dorian. La furia della natura si è abbattuta con particolare violenza sulle Bahamas, devastando tutto ciò che si è posto sul suo cammino (per conoscere la situazione attuale consultate Meteoweb). L’NBA però non è rimasta a guardare. Buddy ...

Nba 2K20 bombardato da recensioni negative su Steam per la presenza di microtransazioni e gioco d'azzardo : Nonostante le rassicurazioni di sviluppatori e publisher, sembra proprio che NBA 2K20 sia pieno zeppo di microtransazioni, contenendo inoltre anche meccaniche che sarebbero legate al gioco d'azzardo. Recentemente il gioco ha ricevuto una marea di recensioni negative su Steam (se ne contano più di 1300), diventando in breve tempo il gioco con più voti negativi sulla piattaforma.Alcune di queste recensioni provengono da giocatori che hanno provato ...

Nba – Dwyane Wade dà la sua benedizione : “LeBron e Davis fortissimi. AD può diventare il migliore al mondo” : Dwyane Wade dà la sua benedizione alla nuova coppia dei Los Angeles Lakers: secondo ‘Flash’, LeBron James ed Anthony Davis faranno faville “Non c’è bisogno che LeBron e Anthony Davis diventino i nuovi Wade e James: sono già abbastanza bravi così”. Con queste parole Dwyane Wade dà la sua ‘benedizione’ alla nuova coppia dei Los Angeles Lakers formata dal miglior amico LeBron James, e dalla sua nuova spalla, ruolo che è ...

Mondiali Basket 2019 – Le stelle ‘snobbano’ il Team USA - ma quanta Nba in Cina : 56 giocatori distribuiti in 17 nazionali : Nonostante la grande rinuncia di diverse stelle del Team USA, i Mondiali di Basket 2019 saranno comunque nel segno dell’NBA: 56 giocatori divisi in 17 nazionali, 2 dei quali proveranno a far sognare l’Italia Nelle ultime settimane, quelle che concluderanno il cammino di avviCinamento ai Mondiali di Basket 2019, le nazionali partecipanti hanno studiato a tavolino ogni componente dei rispettivi roster, al fine di operare gli ...

Nba – RJ Barrett ha deciso : firmato un accordo di sponsorizzazione pluriennale con Puma : RJ Barrett ha deciso di accordarsi con Puma: il rookie dei New York Knicks è il 15° giocatore a legarsi al brand d’abbigliamento sportivo tedesco Nike, Jordan e Adidas lottano per il monopolio delle griffe sportive dei giocatori NBA, firmando complessivamente l’85% dei giocatori presenti nel massimo campionato di basket americano. Puma però sembra voler aumentare il proprio appeal. Il brand d’abbigliamento tedesco ha ...

Nba - la rivelazione del co-proprietario dei Boston Celtics : “Kemba Walker? Quando l’ho saputo stavo investendo” : Steve Pagliuca, co-proprietario dei Boston Celtics, ha raccontato un piccolo retroscena avvenuto al momento della firma di Kemba Walker E’ stato uno dei colpi più altisonanti dell’ultimo mercato, Kemba Walker ha senza dubbio acceso l’entusiasmo dei tifosi dei Boston Celtics, delusi per la partenza di Kyrie Irving. Una sign-and-trade che ha visto approdare alla corte di coach Brad Stevens l’ex Charlotte, atteso quasi ...

Germania : tornado causa devastazione e feriti a OffeNbach : MALTEMPO IN Germania | L'arrivo di correnti più fresche di origine atlantica sull'Europa centrale ha dato inizio ad una lunga fase instabile su Paesi come Francia e Germania e, seppur localmente,...

UCRAINA/ Dalla corruzione alla guerra in DoNbass - i nuovi fronti di Zelenskij : Con la conquista della maggioranza assoluta nel Parlamento, Zelensky ha la possibilità di avviare a soluzione i numerosi problemi dell'UCRAINA

Nba 2K19 : nonostante le controversie sulle microtransazioni - il gioco ha avuto un grande successo : Al momento del lancio di NBA 2K19 avvenuto lo scorso settembre, i critici lo hanno acclamato come un eccellente simulatore di basket professionista con un solo problema: le microtransazioni.nonostante queste polemiche il gioco è il più grande successo sportivo di 2K. Durante una conference call, il proprietario di 2K, Take-Two, ha dichiarato che NBA 2K19 registrato 12 milioni di copie spedite; questo lo rende il gioco sportivo di maggior ...

Le microtransazioni ed i DLC di GTA Online ed Nba 2K19 hanno contribuito al 60% dei ricavi totali di Take-Two : L'ultimo trimestre di Take-Two è stato molto positivo, grazie anche al contributo dei giocatori con i loro acquisti. Take-Two, società madre di Rockstar e 2K Games ha svelato alcuni dei guadagni ricevuti durante il primo trimestre dell'anno fiscale corrente.Il trimestre, che è terminato il 30 giugno, ha generato ricavi netti per 540 milioni di dollari, con una crescita del 39% rispetto ai dati dello scorso anno. Il 58% di questo ricavo è stato ...

Basket - Danilo Gallinari : “Italia possibile rivelazione ai Mondiali. In Nba quando diventerò free agent sceglierò per vincere” : Continuano ad avvicinarsi i Mondiali di Cina 2019, e aumenta sempre di più l’attesa per capire quali possono essere le prospettive dell’Italia alla manifestazione iridata, che non giocava da 13 anni. A parlarne ancora è Danilo Gallinari, raggiunto da Umberto Zapelloni su Il Foglio. Queste le parole del giocatore, prossimo a compiere 31 anni: “quando tifosi ed esperti pensano ai big del Mondiale in Cina non c’è nessuno che ...

Nba – Zion Williamson fa sognare New Orleans : “io come Bryant e Nowitzki - voglio stare ai Pelicans per tutta la carriera” : Zion Williamson fa sognare i tifosi dei New Orleans Pelicans: il prodotto di Duke giura amore eterno alla franchigia del Tennessee Deve ancora giocare 1 minuto nella lega, ma Zion Williamson ha già giurato amore eterno ai New Orleans Pelicans. Il prodotto di Duke, scelto dalla franchigia di NOLA con la first pick al Draft 2019, ha spiegato ai microfoni di Complex.com di voler emulare quanto fatto da Bryant e Nowitzki nelle loro carriere: ...