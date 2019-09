NBA – LeBron James | che sfortuna | ‘Taco Tuesday’ non sarà un marchio registrato

NBA – Anthony Davis pazzo dei Lakers : “titolo o sarà fallimento. LeBron? Lo aiuto a vincere e magari rinnovo al ribasso” : Anthony Davis pazzo dei Los Angeles Lakers. Il centro giallo-viola vuole aiutare LeBron James a vincere un nuovo anello e, per far restare la franchigia competitiva, apre alla possibilità di rinnovo al ribasso Prima di iniziare la nuova stagione va chiarita una cosa: Anthony Davis è carico. Il nuovo centro dei Los Angeles Lakers non vede l’ora di far coppia con LeBron James per puntare al primo anello della sua carriera: obiettivo ...