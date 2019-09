Napoli | il video degli spogliatoi dopo la sfuriata di Ancelotti | Ecco come sono

E qualcuno ha pure dubitato delle parole di Ancelotti. Il Napoli posta su Twitter il video degli spogliatoi del San Paolo (VIDEO) : Dopo il comunicato di Ancelotti di ieri che denunciava lo stato di incompletezza degli spogliatoi del San Paolo e le risposte dei vari funzionari chiamati in causa che avevano contraddetto il tecnico, il Napoli fa chiarezza e posta il video dello stato dei locali su Twitter Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da #NapoliSampdoria, che hanno scatenato la reazione di @MrAncelotti contro Regione, Comune ...

Napoli - prima lo sfogo di Ancelotti e ora il VIDEO degli spogliatoi : condizioni pietose a 70 ore dal match con la Sampdoria : Il club di De Laurentiis ha pubblicato sui propri canali social un VIDEO in cui si notano le condizioni pietose in cui versano gli spogliatoi del San Paolo a poche ore dal match con la Sampdoria Carlo Ancelotti ieri ha espresso tutta la propria indignazione per le condizioni in cui versano gli spogliatoi del San Paolo, non ancora consegnati dal Comune di Napoli nonostante l’imminenza degli impegni degli azzurri con Sampdoria e ...

Dove vedere Napoli – Sampdoria streaming e tv - 3a giornata Serie A – VIDEO : Dove vedere Napoli – Sampdoria streaming e tv, 3a giornata Serie A Napoli Sampdoria streaming| Scendono in campo Napoli e Sampdoria in quella che potrebbe sembrare una sfida già segnata, ma che invece ci conserva parecchie emozioni. Si giocherà sabato 14 settembre alle 18.00…CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Napoli – Sampdoria streaming e tv, 3a giornata Serie A – VIDEO proviene da ...

Dove vedere Napoli – Sampdoria streaming e tv - 3a giornata Serie A – VIDEO : Dove vedere Napoli – Sampdoria streaming e tv, 3a giornata Serie A Napoli Sampdoria streaming| Scendono in campo Napoli e Sampdoria in quella che potrebbe sembrare una sfida già segnata, ma che invece ci conserva parecchie emozioni. Si giocherà sabato 14 settembre alle 18.00…CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Napoli – Sampdoria streaming e tv, 3a giornata Serie A – VIDEO proviene da ...

VIDEO – Il difensore del Napoli Maksimovic premia i tifosi serbi vincitori di un concorso prima del match col Portogallo : Maksimovic e Savic premiano i vincitori del concorso indetto dalla Federazione calcistica della serbia Il difensore del Napoli Nikola Maksimovic ed il centrocampista della Lazio Sergei Milincovic Savic hanno premiato i vincitori del concorso indetto della Federazione calcistica della serbia in vista del match di questa sera contro il Portogallo. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Tuttosport – Samp e Liverpool, il San ...

Dove vedere Napoli – Sampdoria streaming e tv - 3a giornata Serie A – VIDEO : Dove vedere Napoli – Sampdoria streaming e tv, 3a giornata Serie A Napoli Sampdoria streaming| Scendono in campo Napoli e Sampdoria in quella che potrebbe sembrare una sfida già segnata, ma che invece ci conserva parecchie emozioni. Si giocherà sabato 14 settembre alle 18.00…CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Napoli – Sampdoria streaming e tv, 3a giornata Serie A – VIDEO proviene da ...

VIDEO – Juventus-Napoli - esultanza provocatoria di Costa diretta ai tifosi azzurri dopo l’autogol di Koulibaly : Juventus-Napoli Douglas Costa provoca i tifosi partenopei Immagine sfuggita alle telecamere, riguarda l’esultanza provocatoria di Costa verso i tifosi azzurri: il bianconero esulta baciando la maglia e guardando i tifosi del Napoli. Nella gara Juventus-Napoli di sabato scorso all’Allianz Stadium, c’è stato un momento che non è stato ripreso dalle telecamere. A seguito dell’autogoal di Koulibaly, al ...

Juventus-Napoli – Higuain esilarante dopo la vittoria : “minchia - è stata una montagna russa” [VIDEO] : Gonzalo Higuain diventa virale: l’affermazione dopo la vittoria della Juventus contro il Napoli è esilarante Spettacolo unico ieri sera allo Stadium: la Juventus ha trionfato sul Napoli, nella seconda giornata di Serie A, grazie all’autorete sul finale di Koulibaly. A segnare il secondo gol del match è stato Higuain, pazzo di gioia per la rete rifilata al suo ex team. A termine della partita il calciatore argentino è stato ...

Video/ Juventus-Napoli - 4-3 - : gol e highlights - paura e delirio all'Allianz Stadium! : Video Juventus-Napoli, risultato finale 4-3,: un autogol di Koulibaly regala i tre punti ai bianconeri nel big match più folle degli ultimi anni.

Highlights Juventus-Napoli 4-3 - video - gol e sintesi. Partita pirotecnica - autogol decisivo di Koulibaly : E’ stato Juventus-Napoli pirotecnico quello che è andato in scena ieri sera all’Allianz Stadium, valido per la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Un 4-3 in cui la compagine campione d’Italia è riuscita a spuntarla, dopo essersi fatta raggiungere dai partenopei (avanti nello score 3-0). Le reti di Danilo, Higuain e Ronaldo, infatti, sembravano aver messo in cassaforte il risultato. Poi la luce si è ...

VIDEO Koulibaly - autogol pazzesco in Juventus-Napoli 4-3 : partenopei condannati nel recupero : Si risolve con un’autorete di Koulibaly l’emozionante anticipo delle 20.45 della Serie A di calcio tra Juventus e Napoli, vinto dai bianconeri per 4-3: i partenopei, sotto 0-3, erano pervenuti al pareggio, prima della clamorosa beffa nel finale. L’autogol DI Koulibaly CHE CONDANNA IL NAPOLI #Juventus 4:3 #Napoli | #SerieA | Day 2 | #Koulibaly, 90 (OG)#JuveNapoli telegram : https://t.co/2hKExHYgM2 ...

VIDEO Juventus-Napoli 4-3 : Highlights - gol e sintesi. Da 3-0 a 3-3 - poi assurda autorete di Koulibaly : Pazza partita all’Allianz Stadium di Torino: nella seconda giornata della Serie A di calcio la Juventus va avanti 3-0 col Napoli, si fa riprendere sul 3-3, poi in pieno recupero Koulibaly firma l’autorete che consegna la vittoria ai bianconeri. Highlights Juventus-Napoli L’1-0 #Juventus 1:0 #Napoli | #SerieA | Day 2 | #Danilo, 16#JuveNapoli telegram : https://t.co/2hKExHYgM2 https://t.co/j0kZnldihN — VIDEOGoals HD ...

Juventus-Napoli - gli highlights del match – VIDEO : Juventus-Napoli, gli highlights del match – VIDEO highlights Juventus Napoli| Seconda giornata in Serie A per Juventus e Napoli in questa stagione. Ecco come è andata a finire la partita tra queste due compagini. Gli highlights di Juventus – Napoli L'articolo Juventus-Napoli, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Lozano segna all’esordio col Napoli e conferma il suo record (VIDEO) : Hirving Lozano entra in campo nella sua prima in azzurro e segna il secondo gol per il Napoli contro la Juve, confermando il suo record. Il messicano infatti ha sempre segnato nei suoi match d’esordio. L'articolo Lozano segna all’esordio col Napoli e conferma il suo record (VIDEO) sembra essere il primo su ilNapolista.