Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) “Noi siamo i proprietari dello stadio per cui abbiamo responsabilità relative. Mi spiace perché non mi sembra chesia stato avvistato al Sannegli ultimi mesi. Ha fatto dichiarazioni con occhi di altri. Ci rattrista un po’ perché è entrato in unache non c’è. I lavori sono stati fatti con i soldi pubblici e ilnon ha messo un euro. Si rispetti il Comune, i cittadini e si i soldi pubblici. In ogni caso non ci saranno ritardi e se c’è qualche responsabilità e del calcioche ha voluto due vasche negli spogliatoi che hanno ritardato tutto. Se si va là a fare un video con il telefonino è proprio sbagliato. Ilora deve solo firmare la convenzione, non ci sono più scuse”. Così Ciro, assessore allo sport del comune diin risposta al comunicato diL'articolo: “San ...

claudioruss : L’assessore Ciro Borriello a Kiss Kiss: 'Da quelle che so posso assicurare che Ancelotti non è andato a vedere gli… - brigante1957 : RT @MPenikas: FQ: Napoli, Borriello: “San Paolo? Polemica strumentale. Ancelotti non ha visto gli spogliatoi” - MPenikas : FQ: Napoli, Borriello: “San Paolo? Polemica strumentale. Ancelotti non ha visto gli spogliatoi”… -