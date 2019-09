NAINGGOLAN | INFORTUNIO MUSCOLARE PER IL NINJA Ennesima tegola per il Cagliari

Cagliari - infortunio muscolare per NAINGGOLAN : a rischio la presenza del belga nel match con il Parma : Il club rossoblù ha reso noto tramite un comunicato come il centrocampista belga abbia riportato un problema muscolare al polpaccio Il Cagliari rischia di dover fare a meno di Radja Nainggolan per il match di Parma, in programma nel prossimo week-end di Serie A. Il centrocampista belga infatti ha riportato un problema al polpaccio, che verrà valutato nelle prossime ore dallo staff sanitario rossoblù. Questa la nota pubblicata dalla società ...

