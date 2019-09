Musica | ecco due musicisti di rango che sanno unire il passato con la ricchezza del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) L’interesse per il folklore, l’apertura sulle culture del pianeta, lo studio severo dei modelli formali occidentali, l’estro contrappuntistico e una mano felice nell’orchestrazione si coniugano luminosamente nell’opera di un compositore italiano, Tiziano Bedetti, nato a Rovigo nel 1976: discepolo, tra gli altri, di Bruno Bettinelli, Goffredo Petrassi e Azio Corghi; vincitore di concorsi di composizione e oggi artista apprezzato nel mondo. La sua poetica attinge dalla danza, ma non disdegna gli apporti della disco music, del funky, del reggae. In un cd pubblicato in proprio si ascolta The Seasons, balletto giapponese in quattro parti per voce, coro femminile e orchestra da camera. Il lavoro si ispira a canti popolari che richiamano colori e ritmi di vita campestre, nonché alla lettura degli haiku, epigrammi poetici del Giappone classico, che evocano immagini della natura ...

