MotoGp – Quartararo incontra i giocatori della Juventus | “giornata fantastica” VIDEO

(Di giovedì 12 settembre 2019) Fabioospite: giornata in bianconero per il francese del Team Petronas in vista del Gp di San Marino E’ tutto pronto a Misano per il Gp di San Marino eRiviera di Rimini. Tanti eventi hanno impreziosito la settimana di gara di Misano, dalla sfilata in M1 di Valentino Rossi per le vie di Tavullia ad uno speciale incontro di Fabiosui campi da calcio. Il giovane pilota francese del Team Petronas è stato infatti ieri ospitehato Douglas Costa, col quale ha scambiato maglia e autografi, ma anche Bonucci, Rabiot, Bernardeschi e tanti altri per scambiare quattro chiacchiere e scattare insieme qualche foto. Una giornata speciale in bianconero per, che ha postato sui social foto e, scatenando così tutti i suoi fan. “Pomeriggio fantastico nel training center. ...

SkySportMotoGP : ?? Prima “lezioni di guida” a #Bonucci ? Poi la n°11 di #DouglasCosta autografata ? Pre Misano a tinte bianconere pe… - SkySportMotoGP : ? Visita alla @juventusfc per @FabioQ20, che per Misano spinge le @YamahaMotoGP Le sue parole ?… - rossi20_rossi : RT @SkySportMotoGP: ? Visita alla @juventusfc per @FabioQ20, che per Misano spinge le @YamahaMotoGP Le sue parole ? -