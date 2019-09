MotoGp – Marquez e quella stoccata a Valentino Rossi | “Quartararo guida la Yamaha meglio

MotoGp - Marc Marquez GP Misano 2019 : “Amo questa pista - è difficile mantenere costanza per tutta la gara” : Sono passati solo due weekend senza Motociclismo ma per Marc Marquez l’appuntamento del GP di Misano 2019 è certamente da circoletto rosso. Per il cannibale iberico infatti l’astinenza da successo comincia a farsi sentire, oltre un mese ormai è trascorso dalla vittoria di Brno che è stata seguita dalle due volate consecutive perse prima con Andrea Dovizioso in Austria e poi con Alex Rins in Gran Bretagna. Nonostante l’ottavo ...

MotoGp - Marquez calcolatore a Misano : “non farò alcuna follia - ma proverà a prendermi più punti possibili” : Il pilota spagnolo ha parlato in conferenza stampa, sottolineando come non farà follie ma si concentrerà per portare il massimo bottino di punti a casa Il margine nella classifica piloti è ampio, Marc Marquez può permettersi di arrivare sempre sul podio e vincere comunque il titolo mondiale. Sono 78 i punti che lo dividono da Dovizioso, un gap sostanzioso che lo spinge a non fare follie sul circuito di Misano, puntando comunque al massimo ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Andrea Dovizioso contro Marquez per il bis - ma attenzione alle Yamaha… : La Romagna si prepara al grande evento. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della MotoGP è pronto ad alzare il suo sipario per un weekend che ci regalerà sicuramente grande spettacolo. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, la classe regina si sfiderà nel 13esimo appuntamento della stagione, per una tappa che racchiuderà in sé numerosi spunti di interesse. No, non stiamo parlando di discorsi inerenti il titolo ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Marc Marquez e la fame di vittoria. L’iberico cova rivincita dopo gli ultimi duelli persi : Il Mondiale 2019 di MotoGP è ormai sempre più nelle mani di Marc Marquez a sette tappe dalla fine di una stagione dominata in lungo e in largo grazie ad una costanza di rendimento mostruosa. Il nativo di Cervera, dopo due annate in cui ha dovuto fronteggiare una Ducati molto pericolosa, ha ampliato il gap con gli avversari anche grazie ai progressi motoristici della Honda che gli hanno permesso di lottare per la vittoria in ogni singola gara ...

MotoGp – Petrucci pronto a combattere a Misano : “ai test ho visto forti Yamaha e Marquez - ma…” : Danilo Petrucci pronto per la gara di San Marino e della Riviera di Rimini: le parole del ternano della Ducati alla vigilia dell’appuntamento sul circuito di Misano Domenica si corre il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista e, soprattutto, per farlo davanti al pubblico italiano, sul circuito di Misano. La Yamaha punta a far bene, così come anche Marc Marquez, a caccia del ...

MotoGp – Marquez non cambia approccio - ma a Misano arriva con i piedi per terra : “dovremo affrontare una forte concorrenza” : Marc Marquez non si sbilancia: lo spagnolo della Honda con i piedi per terra alla vigilia del Gp di Misano La settimana di Misano è iniziata: domenica si correrà il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini e tutta l’Italia è già in festa per il grande appuntamento a due ruote, che arriva dopo la vittoria di Leclerc a Monza. Marquez, reduce da due amarissime sconfitte, cercherà sicuramente il riscatto davanti al pubblico ...

MotoGp – Doohan e l’ammirazione per Marquez : “nonostante le sue buffonate devo dire che…” : Mick Doohan ed i punti forti di Marc Marquez: il parere dell’ex campione Torna finalmente protagonista la MotoGp: dopo due settimane di pausa, durante le quali gli appassionati di motori sono comunque stati intrattenuti dallo spettacolo della Formula 1, i campioni delle due ruote tornano a sfrecciare in pista e lo faranno sul circuito di Misano per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. AFP/LaPresse Occhi puntati su Marc ...

MotoGp – Marquez con la testa sulle spalle - Marc svela il suo segreto : “ho imparato dai miei errori” : Marc Marquez sempre più maturo: lo spagnolo della Honda ha imparato dai suoi errori Bisogna attendere ancora una settima prima di vedere i campioni della MotoGp nuovamente in pista. Dopo il Gp di Silverstone, vinto da Rins, i piloti sono tornati in pista a Misano per un importante test e si sfideranno proprio sul circuito di San Marino e della Riviera di Rimini la prossima settimana. AFP/LaPresse In attesa di tornare in pista e andare a ...

MotoGp - la Honda testa quattro prototipi a Misano : le parole di Marquez spaventano i rivali : Il pilota della Honda ha commentato il lavoro svolto sul circuito romagnolo per la sessione di test conclusa ieri Tanto lavoro per la Honda e, soprattutto, per Marc Marquez nei test di Misano. Il pilota spagnolo ha provato ben quattro moto in due giorni, riuscendo a fornire parecchi feedback ai propri ingegneri per bene indirizzarli nella progettazione del prototipo del 2020. AFP/LaPresse Ben 168 i giri completati, con un best di ...

LIVE MotoGp - Test Misano 2019 in DIRETTA : 29 agosto - in pista Valentino Rossi e Andrea Dovizioso per colmare il gap da Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test 2019 riservati alla MotoGP sul circuito di Misano. Saranno due giorni di capitale importanza per team e piloti della classe regina che sfrutteranno il lavoro sulla pista romagnola per preparare le moto al finale di campionato e, anche, per provare già alcuni pezzi o accorgimenti in vista della pRossima annata come accadrà ...

MotoGp - Marc Marquez lancia la sfida a Lewis Hamiton : “Confronto prima in F1 e poi in moto” : Marc Marquez lancia il guanto di sfida a Lewis Hamilton dalle colonne di Marca: al noto sito iberico infatti, il pilota della MotoGP ha proposto un insolito duello, ovvero una sorta di doppio confronto, prima in Formula 1, poi sulle due ruote, per decretare chi sia il più forte tra i due campioni. Così lo spagnolo: “Sarebbe interessante un faccia a faccia, prima con un’auto di Formula 1 e poi con una moto. So che Hamilton è bravo in ...

MotoGp – Marquez beffato al fotofinish a Silverstone - Puig non ha dubbi : “ecco cosa è successo a Marc” : Alberto Puig analizza la gara di domenica a Silverstone: le parole del team manager Honda dopo la sconfitta di Marquez al fotofinish La gara di MotoGp di domenica ha regalato ancora una volta uno spettacolo incredibile. Dopo la sconfitta all’ultima curva in Austria per mano di Dovizioso, Marquez è stato beffato ancora una volta all’ultimo, proprio al fotofinish, a Silverstone, questa volta da Alex Rins, che si è dunque ...

MotoGp – Marquez e quel desiderio di incontrare Lewis Hamilton : “io in F1? Mi sono dimostrato veloce - ma…” : Marc Marquez e la sua competitività in Formula 1: il campione della Honda sogna di incontrare Lewis Hamilton Domenica amarissima a Silverstone per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda è stato beffato al fotofinish da Alex Rins, che si è preso una vittoria speciale al Gran Premio di Gran Bretagna. Il campione del mondo in carica rimane comunque saldamente in vetta alla classifica piloti e grazie ai 20 punti conquistati ieri e alla caduta ...

MotoGp - Mondiale 2019 : con il titolo già nelle mani di Marquez - le ultime 7 gare saranno un test verso il futuro : Messo in archivio il Gran Premio di Gran Bretagna 2019, il Mondiale MotoGP si prende due settimane di pausa e prepara armi e bagagli in vista della tappa di Misano di metà settembre. Il campionato ha scritto 12 pagine della propria storia, ne rimangono 7, compreso il poker di appuntamenti dall’altra parte del mondo e, con il titolo già ampiamente nelle tasche di Marc Marquez cosa dobbiamo aspettarci da questo finale di annata? Il campione ...