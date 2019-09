MotoGp | la Ducati accende i motori per il Gp di San Marino | dieci curiosità sulla gara di

MotoGp – Aria tesa in casa Ducati in vista di Misano - Dall’Igna svela : “l’atmosfera è quella di chi vuole vincere ma non ci riesce” : Dall’Igna ed il Gp di San Marino: le parole del direttore generale Ducati alla vigilia del Gp di San Marino E’ tutto pronto a Misano per l’attesissimo appuntamento di MotoGp. Dopo due settimane di pausa i piloti sono pronti a tornare in pista per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Un appuntamento importantissimo per i piloti e team italiani, che correranno davanti al loro pubblico. Così come Valentino Rossi, ...

MotoGp - GP San Marino 2019 : Ducati - ora l’obiettivo è vincere più gare possibili. Misano pista favorevole per Dovizioso : Come e quanto possono cambiare le cose in soli sette giorni? Una domanda alla quale saprà certamente dare una risposta il nostro Andrea Dovizioso. Il forlivese è passato agli onori della cronaca come il killer del cannibale Marc Marquez in occasione del GP d’Austria, riconquistando qualche punticino in classifica e facendo esplodere di commozione un box che aspettava questo successo fin dal lontano Qatar. Un piccolo barlume di speranza ...

MotoGp - Test Misano – Due Ducati al vertice - top rider fuori dalla top ten : i TEMPI della sessione mattutina della 2ª giornata : Miller stratosferico, bene Bagnaia e i giovani del team Petronas: i TEMPI della sessione mattutina della seconda giornata di Test a Misan Dopo la prima giornata di lavoro, svoltasi ieri, i piloti della MotoGp sono tornati in pista questa mattina per il secondo ed ultimo giorno di Test sul circuito di Misano. E’ Jack Miller il più veloce della sessione mattutina, con un tempone: l’australiano del team Pramac ha fermato il ...

MotoGp - retroscena Ducati svelato da Paolo Ciabatti : scintille tra Dovizioso e Dall’Igna dopo il Gp di Germania : Il pilota forlivese aveva espresso pubblicamente il proprio disagio per i problemi della Ducati, scatenando la reazione del team scintille e clima elettrico in casa Ducati dopo il Gp del Sachsenring, trascorso ormai da qualche settimana. Un retroscena però venuto a galla solo in questi giorni, in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Paolo Ciabatti a Speedweek.com, che rivelano un acceso diverbio tra Gigi Dall’Igna e Andrea ...

MotoGp – La caduta di Dovizioso e l’obiettivo Ducati - Ciabatti ammette : “bisognerà provarci e crederci” : Paolo Ciabatti carico e motivato nonostante la sfortuna: le parole del ds Ducati dopo la caduta di Dovizioso a Silverstone Domenica amara per la Ducati a Silvestone: nel tentativo di una splendida rimonta dalla settima casella i griglia di partenza, Dovizioso è stato protagonista di uno spaventoso volo che lo ha costretto a trasferirsi in ospedale per degli accertamenti. Alessandro La Rocca /LaPresse Nulla di grave, fortunatamente per il ...

MotoGp - conclusi gli esami per Dovizioso all’ospedale di Coventry : l’aggiornamento della Ducati : Il team di Borgo Panigale ha diffuso sui social un comunicato sulle condizioni di Dovizioso, trasportato in ospedale a Coventry dopo l’incidente con Quartararo Nessun danno per Andrea Dovizioso, il pilota della Ducati dunque può tirare un sospiro di sollievo dopo l’incidente che lo ha visto protagonista insieme a Quartararo al via del Gp di Silverstone. Trasportato in ospedale a Coventry per una perdita di memoria, il forlivese ...

VIDEO MotoGp - GP Gran Bretagna : la Ducati di Dovizioso prende fuoco! Moto in fiamme dopo la caduta - attimi di paura : La Ducati di Andrea Dovizioso è andata letteralmente in fiamme in seguito alla caduta subita nella prima curva del GP di Gran Bretagna 2019. La dodicesima tappa del Mondiale MotoGP non ha sorriso al forlivese che ha centrato Fabio Quartararo in maniera incolpevole ed è volato a terra, la Moto ha compiuto una bruttissima evoluzione e ha preso fuoco: fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per il pilota, il mezzo è tornato ai box in ...

VIDEO MotoGp - Andrea Dovizioso ha perso la memoria dopo la caduta a Silverstone. Come sta il ducatista? : Andrea Dovizioso ha perso la memoria in seguito alla caduta alla prima curva del GP di Gran Bretagna 2019, il forlivese è stato sorpreso dalla scivolata di Fabio Quartararo ed è volato sopra al francese finendo malamente nella ghiaia. La Ducati ha preso fuoco, la caduta è stata molto brutta e il forlivese ha perso la memoria Come hanno riferito i dottori: si è trattato di una conseguenza della botta patita a Silverstone, fortunatamente il ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : Andrea Dovizioso portato in elicottero all’ospedale. Come sta il ducatista dopo la caduta? : Andrea Dovizioso verrà trasportato in elicottero all’Ospedale di Coventry per effettuare degli accertamenti in seguito alla brutta caduta di cui è rimasto vittima nella prima curva del GP di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP andata in scena oggi a Silverstone. Il forlivese è volato sopra a Fabio Quartararo che era scivolato a terra ed è finito nella ghiaia prendendo una brutta botta tanto che la sua Ducati ha preso fuoco. ...

VIDEO MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : Jack Miller finisce nella ghiaia nel warm-up - lungo del pilota Ducati : Jack Miller si è reso protagonista di un bel lungo durante il warm-up del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Silverstone. Il centauro della Ducati ha commesso un errore ed è finito nella ghiaia ma non è caduto ma è rimasto in sella alla sua moto ed è poi riuscito a tornare in pista senza particolari problemi. Di seguito il VIDEO dell’errore di Jack Miller nel warm-up del GP di Gran Bretagna 2019. VIDEO ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : analisi prove libere. La Yamaha vola - la Honda risponde - la Ducati insegue : Cosa ci ha lasciato in eredità il venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP? Senza alcun dubbio di non fidarsi troppo delle parole della vigilia di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica, infatti, nella conferenza stampa di ieri aveva sottolineato come in questa occasione non partisse tra i favoriti e che altri sarebbero stati i piloti da battere. Come ha risposto in pista, dunque, il portacolori della Honda? Semplicemente ...

MotoGp – Il “no” alla KTM ed i contatti Lorenzo-Ducati : “non ci sto perdendo sonno” : Jack Miller sincero a Silverstone: dal rifiuto dell’offerta della KTM ai contatti tra Lorenzo e la Ducati Dopo il caos nato attorno a Jorge Lorenzo, che sembrava aver manifestato il desiderio di interrompere la sua collaborazione con la Honda per un possibile e clamoroso ritorno in Ducati, Jack Miller ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo e firmare il suo rinnovo col team Pramac. Costanza Benvenuti – ...

MotoGp – Dal lavoro della Yamaha sul motore al paragone con Zarco - Rossi sincero : “quando ero in Ducati ho pensato di smettere” : Valentino Rossi pronto per la gara di Silverstone: le parole del Dottore nella conferenza stampa del Gp della Gran Bretagna Riflettori puntati sui piloti in sala stampa a Silverstone: i campioni delle due ruote sono pronti a tornare in pista, dopo una settimana di pausa, per il Gp della Gran Bretagna. Motivati a gareggiare in terra inglese, dopo la cancellazione dello scorso anno per maltempo, i piloti non vedono l’ora di scendere in ...

