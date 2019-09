Moto 2 – Nuova avventura per Bulega | il giovane pilota italiano passa al Team Gresini

I paesaggi di Chinami la nuova fatica di Akiteru NoMoto ci regala uno sguardo inconsueto sulla quotidianità : Akiteru Nomoto con la sua ultima opera "I paesaggi di Chinami" ci trasporta in un mondo magico e assurdo visto attraverso...

Nuova scossa di terreMoto al largo della Calabria [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.4 si è verificato al largo della costa nordoccidentale della Calabria (Cosenza) alle 12:24:13, ad una profondità di 108 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed è stato preceduto, nella medesima area, alle 04:57, da una scossa magnitudo 4.2. L'articolo Nuova scossa di terremoto al largo della Calabria [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Gara MotoGP e adrenalina nella nuova capsule collection di Diesel e Alpinestars : L'alta velocità della Gara MotoGP è sempre stata una delle più grandi ispirazioni di Diesel sin da quando, nel 1980, l'azienda sponsorizzò alcune gare motociclistiche: ora, per celebrare la maestria dell'abbigliamento tecnico in pelle e l'immaginario adrenalinico di cui è protagonista, il brand ha lanciato una nuova collaborazione con Alpinestars, celebre firma che ha conquistato il settore grazie ...

TerreMoto - forte scossa in Nuova Zelanda [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Nuova Zelanda. La scossa, di magnitudo 5.6, si è verificata alle ore 16:23 (ora italiana). Il sisma è stato localizzato nel distretto di Whakatane District. L’epicentro è stato localizzato sulla terraferma come si evince dalle mappe: si temono danni. L'articolo Terremoto, forte scossa in Nuova Zelanda [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Nuova forte scossa di terreMoto in Romania : epicentro tra Bra?ov - Buzau e Foc?ani - grande paura in Transilvania : Un’altra forte scossa di terremoto ha colpito pochi minuti fa la Romania: la scossa s’è verificata alle 13:52 di oggi ed è stata di magnitudo 4.6. Pochi giorni fa, Venerdì 30 Agosto, un’altra scossa di magnitudo 4.5 aveva colpito la stessa area: siamo nel cuore della Transilvania, pochi chilometri a nord della capitale Bucarest, tra le città di Bra?ov, Buzau e Foc?ani dove la gente impaurita s’è riversata in ...

TerreMoto Centro Italia - Accumoli ha una nuova scuola ma non gli alunni : “Consegnata in ritardo - i bambini sono stati iscritti altrove” : La scuola c’è ma mancano gli alunni. È quello che accade ad Accumoli, 616 abitanti in provincia di Rieti. La procedura d’urgenza dopo il Terremoto e la consegna dell’impianto prevista per il 2017 non sono state rispettate e così le famiglie hanno deciso di iscrivere i figli altrove, lasciando di fatto la scuola chiusa. Ancora non è stata inaugurata, ma è già certo che i 22 bambini di Accumoli non ci sono più. E quindi sarà impossibile tra ...

Emergono i primi dettagli sulle specifiche tecniche della nuova generazione di Moto G8 : Cominciano a delinearsi i primi dettagli sui Moto G8, la nuova generazione di dispositivi di fascia media di Motorola e Lenovo. L'articolo Emergono i primi dettagli sulle specifiche tecniche della nuova generazione di Moto G8 proviene da TuttoAndroid.

TerreMoto Centro Italia : nuova scossa a Norcia [MAPPE e DATI] : Trema il Centro Italia dove nelle ultime ore si stanno registrando diversi microsismi. Pochi minuti fa, alle 15:55, si è verificata una scossa di Terremoto di magnitudo 2.8 con epiCentro a Norcia, in provincia di Perugia. Il sisma ha avuto ipoCentro a soli 11 Km di profondità. Negli ultimi giorni sono svariate le scosse di Terremoto registrate in Centro Italia, dove non si è ancora arrestato lo sciame sismico in corso ormai da tre anni, quando ...

TerreMoto - nuova scossa in Centro Italia : epicentro in provincia di Rieti [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 3.5, si è verificata alle ore 15:18. Il sisma ha avuto epiCentro a Cittareale, in provincia di Rieti, mentre l’ipoCentro a 12.3 Km di profondità. L'articolo Terremoto, nuova scossa in Centro Italia: epiCentro in provincia di Rieti [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Tutte le date del calendario di MotoGp 2020 : dalla nuova gara in Finlandia alle ultime novità : I team di MotoGp hanno ricevuto la prima bozza del calendario MotoGp 2020 che verrà presto pubblicato: arriva la nuova tappa in Finlandia, la corsa in Thailandia cambia data La lotta per il campionato 2019 entra nel vivo, ma i team di MotoGp possono già dare il primo sguardo a quel che sarà il 2020 della classe regina delle due ruote. Le scuderie hanno ricevuto la prima bozza del calendario di MotoGp 2020 che presto verrà pubblicato in via ...

??TerreMoto - nuova scossa di 3.6 a Forlì dopo la mezzanotte : Terremoto, due scosse piuttosto forti sono state rilevate dall'Istituto nazionale di vulcanologia alle ore 18.52 e alle 18.54 in Emilia-Romagna. L'istituto ha comunicato una magnitudo...

Nuova scossa al nord Italia : epicentro vicino a quello del terreMoto del 1918 : Poche ore fa, precisamente alle 00:01 di questa notte, 18 agosto 2019, una scossa di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata registrata al nord Italia, nella zona dell'Appennino centro-settentrionale. In particolare, ad essere colpito, è stato il settore tosco-emiliano, fra le province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze. Il sisma, conseguente al terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter, avvenuto poche ore fa - precisamente alle ore 18:52 ...

BMW - La M8 Competition è la nuova safety car della MotoGP : La nuova safety car della MotoGP è una BMW M8, per giunta nella sua veste più estrema: la versione Competition che porta a 625 cavalli (contro i 600 standard) la potenza massima del V8 M Twin Power Turbo da 4.4 litri nascosto nel cofano. Con la divisa da arbitro della massima serie motociclistica, la sportiva bavarese ha debuttato il week-end scorso sul circuito del Red Bull Ring, in occasione del Gran Premio d'Austria. Roll cage e lampeggianti. ...

Scossa di terreMoto in Nuova Zelanda [LIVE] : Un terremoto magnitudo 5.4 (dati preliminari) ha colpito l’Isola del Sud della Nuova Zelanda: lo rende noto il Centro Euro-Mediterraneo. Il sisma si è verificato alle 10:35 UTC, a 80 km nordovest da Queenstown, ad una profondità di circa 10 km. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Scossa di terremoto in Nuova Zelanda [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.