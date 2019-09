Morte di Davide Astori | chiesta l' archiviazione per il medico Stagno

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Lavinia Greci Il professore di Cagliari era finito sul registro degli indagati insieme a un altro dottore, Giorgio Galanti, rinviato a giudizio e accusato di omicidio colposo La procura di Firenze ha chiesto l'archhiviazione per il professor Francesco, ildella medicina sportiva dell'ospedale di Cagliari indagato per omicidio colposo nelle indagini avviate dopo ladel giovane capitano della Fiorentina,. Il calciatore era stato trovato morto il 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo, a Udine, dove si trovava in trasferta con la squadra e dove perse la vita alla vigilia della partita Udinese-Fiorentina.era finito sul registro degli indagati insieme al collega di Firenze, il professor Giorgio Galanti, per il quale, invece, è stato chiesto il rinvio a giudizio (l'udienza preliminare è fissata per il mese prossimo, il 22 ottobre). Il ...

TgrRai : RT @TgrRaiToscana: La procura di Firenze ha chiesto l'archiviazione per il professor Francesco Stagno indagato per omicidio colposo per la… - TgrRaiToscana : La procura di Firenze ha chiesto l'archiviazione per il professor Francesco Stagno indagato per omicidio colposo pe… - Davide_QV : Waiting #SanMarinoGP Nel 71 vennero vietate le gare a due ruote su strada in Italia, dopo la morte di #Bergamonti… -