Milano | viaggio nel bunker della fabbrica Breda aperto per il Festival della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2019) Non appena si scendono i ripidi scalini si rimane sospesi in un limbo d’incredulità e non perché l’atrio sia ricoperto da tappeti rossi ma per l’ambiente angusto, martoriato da impronte di cemento armato. A parte qualche panchina di legno addossata alle pareti, ilsotterraneodiin occasione delBiodiversità dal 12 al 24 settembre, è completamente spoglio. A rendere il clima ancora più opprimente è una gigantesca bomba posta in corrispondenza dell’ingresso, da cui poi partono lunghe gallerie. Le aperture al pubblico sono sporadiche ma non così rare durante l’evento che, tra le varie iniziative, propone appunto anche una visita nel cuore dei bombardamenti del 1944. “Ci troviamo sotto una porzione del Parco Nord”. Una voce esperta parla dalsotterraneo. Di preciso dal rifugio antiaereoV sezione ...

