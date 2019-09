Milano Bike city Dal 14 al 22 settembre la seconda edizione del festival

Milano Bike City 2019 - una settimana di eventi dedicati alla bicicletta : La passione per la bicicletta si celebra all'ombra della Madonnina. Dal 14 al 22 settembre torna l'appuntamento con Milano Bike City, la manifestazione che con oltre 100 eventi in programma promuove la culture delle due ruote e della mobilità sostenibile. Un'iniziativa che festeggia la sua seconda edizione in concomitanza con la European Mobility Week e che si inserisce nella progressiva trasformazione del capoluogo lombardo in una vera e ...