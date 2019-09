Migranti in arrivo dalla Libia | strani movimenti nel Mediterraneo La resa della Guardia

Migranti : Mare Jonio senza naufraghi entra in acque territoriali - tra poco arrivo a Lampedusa : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Alle ore 20.40 la nave Mare Jonio è entrata in acque territoriali autorizzata dalla Capitaneria di Porto. Attraccherà al molo commerciale di Lampedusa alle 21.30. Ne dà notizia Luca Casarini di Mediterranea che si trova sulla nave da cui oggi sono sbarcati gli ultimi 31 naufraghi, un trasbordo avvenuto in alto Mare.L'articolo Migranti: Mare Jonio senza naufraghi entra in acque territoriali, tra poco ...

Migranti : Mare Jonio senza naufraghi entra in acque territoriali - tra poco arrivo a Lampedusa : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Alle ore 20.40 la nave Mare Jonio è entrata in acque territoriali autorizzata dalla Capitaneria di Porto. Attraccherà al molo commerciale di Lampedusa alle 21.30. Ne dà notizia Luca Casarini di Mediterranea che si trova sulla nave da cui oggi sono sbarcati gli ultimi 31

Usa - Migranti : in arrivo norme stringenti : 4.26 L'amministrazione Trump sarebbe pronta a introdurre nuove norme che consentano di prorogare oltre i 20 giorni attualmente previsti dalla legge la detenzione delle famiglie di migranti con bimbi In base al 'Flores Agreement',al governo non è consentito tenere in detenzione bambini che hanno attraversato la frontiera con il Messico oltre i 20 giorni.Già lo scorso anno,l'amministrazione aveva tentato di allungare la loro detenzione ma la ...

**Migranti : attivisti e turisti cantano 'Bella ciao' all'arrivo della Open Arms** : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – "Bella Ciao" cantano gli attivisti e un gruppo di turisti che si sono dati appuntamento al porto commerciale di Lampedusa per dare il benvenuto agli 83 migranti a bordo della Open Arms. La nave sta terminando le manovre di attracco.

**Migranti : 'Benvenuti' - attivisti applaudono ad arrivo naufraghi Open Arms** : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – "Benvenuti". E' quanto gridano una decina di attivisti del Forum soliale di Lampedusa all'indirizzo degli 83 migranti della Open Arms appena arrivati al porto commerciale dell'isola. I migranti sono stati accolti da un lungo applauso.

OPEN ARMS : Migranti IN MARE/ Procuratore di Agrigento in arrivo sull'isola : OPEN ARMS, MIGRANTI si gettano in MARE per disperazione. Intanto il Procuratore di Agrigento è pronto a recarsi sull'isola di Lampedusa

A Lampedusa nuovo sbarco con 57 Migranti | In arrivo anche la nave Ocean Viking con 356 persone a bordo : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

