Michelle Hunziker | Tomaso? Ci chiamano Sandra e Raimondo Litighiamo ma facciamo

Amici Celebrities - Michelle Hunziker : "La staffetta con Maria De Filippi è un esperimento. Vedremo il pubblico come reagirà" : Il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, ha raccolto, per la prima volta, le dichiarazioni di Michelle Hunziker, che oltre al consueto impegno dietro al bancone di 'Striscia La Notizia' (giovedì, seguiremo, in diretta, la conferenza di presentazione della nuova stagione), tra qualche settimana, sarà alla guida della prima edizione di 'Amici Celebrities', in prima serata, su Canale 5, in staffetta con Maria De Filippi: Sì, perché ...

“Giù le mani”. Ah! Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - sta succedendo a loro. Addirittura… : Ciclica un po’ come una qualsiasi delle stagioni, ecco arrivare, immancabile, la notizia sulla presunta crisi tra Michelle Hunziker e il suo Tomaso Trusardi. La bella svizzera si confida a Oggi alla vigilia della stagione televisiva che la vedrà grande protagonista e parla della sua estate: “L’ho trascorsa appiccicata alle bambine, mi sono proprio goduta la mia famiglia”. Ma anche delle voci di crisi col marito Tomaso Trussardi: “Sono uscite ...

Michelle Hunziker e "l'idillio mai esploso" con Marica Pellegrinelli - cos'ha notato Alfonso Signorini : "L’idillio mai davvero esploso tra Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, entrambe ex mogli di Eros Ramazzotti, termina anche sui social. La conduttrice ha tolto il ‘segui’ alla modella che ha ricambiato", si legge nel settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Leggi anche:Marica Pellegrinell

Michelle Hunziker - sfuriata di gelosia contro una ragazza ubriaca : "Non toccare mio marito" : La conduttrice è sposata da cinque anni con l'imprenditore Tomaso Trussardi, con cui ha due figlie, Celeste e Sole

