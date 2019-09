Metro Roma | incidenti scale mobili Barberini e Repubblica | arrestate quattro persone | due

Metro Roma - guasto scale mobili/ 4 dipendenti arrestati per "frode e lesioni" : Metro Roma, 4 dipendenti sono stati accusati di "Frode e lesioni" a seguito dei guasti della fermata Repubblica e Barberini. I dettagli

Quattro misure cautelari per il guasto alle scale mobili della Metro di Roma. Dipendenti indagati per frode e lesioni : Quattro misure cautelari, nei confronti di Dipendenti di metro Roma e Atac, per l’incidente alle scale mobili della metro Repubblica di Roma. I Quattro sono accusati, a vario titolo, sono quelle di frode nelle pubbliche forniture e lesioni personali colpose aggravate. L’indagine è quella della procura di Roma sul grave incidente che causò il ferimento di numerose persone alla fermata della metro Repubblica il 23 ...

“Frode e lesioni” - quattro misure cautelari per i guasti nella Metro di Roma : L'indagine riguarda l’incidente sulle scale mobili nella stazione Repubblica nell’ottobre 2018 e l’emergenza di marzo scorso alla fermata Barberini