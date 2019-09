Meghan Markle | come avere la sua pelle radiosa secondo la sua facialist

Meghan Markle - lite con la regina Elisabetta : «La sovrana è ferita e delusa». Ecco perché : Meghan Markle, lite con la regina Elisabetta: «La sovrana è ferita e delusa». Ecco perché. La duchessa di Sussex è finita nell’occhio del ciclone per un suo comportamento che avrebbe fatto infuriare la regina Elisabetta. Come riporta il Sun, a Buckingham Palace si vocifera che la sovrana sia «ferita e delusa» dalla scelta di Meghan Markle di non recarsi nella residenza reale di Balmoral per gli Highland Games, preferendo il viaggio a New ...

Meghan Markle senza pace : messaggio in codice a distanza per Harry e Archie : Il principe Harry e Archie nel cuore di Meghan Markle Se siete appassionati di gossip internazionale saprete senz’altro che Meghan Markle è stata lontana dalla famiglia reale, dal principe Harry e da suo figlio Archie per supportare l’amica Serena Williams durante le finali degli US Open del 7 settembre. Le foto hanno fatto il giro […] L'articolo Meghan Markle senza pace: messaggio in codice a distanza per Harry e Archie ...

Meghan Markle - che capelli lunghi! Agli Us Open in versione Raperonzolo (mora) : Meghan Markle, mamma dai capelli lunghi Meghan Markle, mamma dai capelli lunghi Meghan Markle, mamma dai capelli lunghi Meghan Markle, mamma dai capelli lunghi Meghan Markle, mamma dai capelli lunghi Meghan Markle, mamma dai capelli lunghi Meghan Markle, mamma dai capelli lunghiMeghan Markle, mamma dai capelli lunghiMeghan Markle, mamma dai capelli lunghiKate e Meghan, mamme dai capelli lunghi Meghan Markle, mamma dai capelli lunghi Meghan ...

Meghan Markle - la figlia segreta che avrebbe voluto avere : Meghan Markle è diventata mamma per la prima volta del piccolo Archie lo scorso 6 maggio, ma in cuor suo avrebbe voluto avere una femmina. In realtà, Meghan, che è volata a New York per il weekend, ha già incontrato la figlia ideale. Si tratta della piccola Ivy, bambina della sua miglior amica Jessica Mulroney. Seppur felicissima del suo maschietto, la Duchessa del Sussex non ha mai nascosto il suo desiderio di avere una bimba. Un desiderio, ...

Serena Williams perde gli Us Open e il suo team incolpa Meghan Markle : Accusata dal team di Serena Williams di portare sfortuna alla tennista, Meghan Markle ha ignorato tutte le dicerie e si è seduta in tribuna per tifare per l'amica nella finale degli Us Open. Ma la Williams ha perso la sua quarta finale consecutiva. Look sportivo per Meghan Markle che ha assistito ieri sera in tribuna d'onore, insieme ad Anna Wintour, Gigi e Bella Hadid, Spike Lee e diverse altre celebrities, alla finale del torneo Us Open con ...

Meghan Markle - spunta dal passato il flirt col marine americano : Una storia d’amore segreta nel passato di Meghan Markle rischia di creare imbarazzo alla corte d’Inghilterra. La duchessa di Sussex ha sposato il principe Harry nel maggio del 2018, a 37 anni. Prima di incontrare il suo futuro marito e padre di suo figlio Archie, Meghan ha avuto diverse storie d’amore ed è stata anche sposata con il regista e produttore Trevor Engelson. Ora però spunta dal suo passato una relazione inedita e tenuta finora ...