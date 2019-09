Marocchino non paga le consumazioni e punta coltello contro il barista

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Gabriele Laganà Lo straniero, un clandestino con precedenti, ha scatenato il caos in un bar di via Belfiore a Torino. L’uomo è stato arrestato da agenti della Squadra mobile Voleva bere a suo piacimento, ovviamente senzare un centesimo, e una volta vistosi respinto ha afferrato une ha minacciato la. Protagonista della violenza, avvenuta nella tarda serata di martedì in un bar di Torino, è stato undi 31 anni arrestato per rapina dagli agenti della Squadra volante. Lo straniero, come un normalissimo cliente, è entrato in un locale situato in via Belfiore ed ha iniziato a consumare diverse birre. L’immigrato si era comporta bene fino al momento dire il conto. A quel punto, infatti, l’uomo si è alzato ed è uscito all’esterno del bar allontanandosi, lasciando senza parole la titolare. Un danno economico per il locale ma, fortunatamente, ...

