Manchester City | il club dedicherà una statua a Kompany FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) Ilha deciso di dedicare unaa Vincent. Il monumento sarà costruito a pochi passi dall’Etihad Stadium. Per l’intero ambiente delè stato una leggenda e prima del suo match d’addio al quale l’ex capitano non ha potuto prendere parte attivamente per via di un infortunio. ilinglese ha svelato la ”VincentCrescent”, una stele che ritrae l’ex capitano in un mosaico all’interno del centro sportivo del, ed ha annunciata la costruzione di una. L’esperienza dialè durata 11 stagioni, dal 2008 al 2019. Visualizza questo post su Instagram Vinny! A well deserved tribute for an amazing footballer and person. Here’s to you Vincentloves you more than you will know! . . . #man...

Rickyrickyric89 : @sonacarmagnola @Ap0llon481 @romanismo85 @sscnapoli Secondo te vedremo mai il Barcellona, Juventus, Manchester Utd… - RivistaUndici : «Vincent non è stato solo un leader in campo, ma anche un ambasciatore impeccabile per il nostro club», ha detto il… - LuigiRiva1 : RT @contrasti_sport: -