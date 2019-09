Maltempo in Spagna | Comunità Valenciana in ginocchio a causa di piogge torrenziali ed

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) L’area del Mediterraneo che comprende lae Murcia è stata colpita dai potenti effetti di una goccia fredda, con, strade allagate ed esondazioni di fiumi e torrenti. Ilsullaha provocatodi circa 200 litri per metro quadrato in 6 ore a Beniarrès (Alicante) e raffiche di vento fino a 76km/h a Miramar (Alicante) e Oliva (Valencia). Inoltre, strade e ferrovie sono interrotte adelle grandi quantità di acqua e per lo straripamento dei fiumi, come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo. La località di Ontinyent ha registrato quantitativi storici, con oltre 300l/m², il massimo dal 1917. Le fortihanno provocato lo straripamento del fiume Clariano. Le inondazioni hanno costretto al salvataggio di 40 residenti e all’evacuazione di altre 150 ...

RSInews : Maltempo in Spagna, due morti - elitagnol : #Maltempo in #Spagna, due vittime nella provincia di #Valencia per alluvioni lampo - Barcellonameteo : METEO -- Forte maltempo sulla Spagna mediterranea, alluvione nella Comunità di Valencia: Seppur con brevi pausa non… -