“Ma lo hai visto bene?” Miss Italia | tutti contro il fidanzato | critiche feroci

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2019) Una storia al limite dell’assurdo diventata, con i social, pane quotidiano. Insulti e cattiverie gratuite, come quelle che hanno raggiunto ildi2019, Carolina Stramare, che è stato letteralmente preso di mira dagli haters invidiosi del suo rapporto sentimentale con la ragazza più bella d’.Lui si chiama Alessio Falsone, è bruno con fisico statuario, indubbiamente un bel ragazzo: ciò nonostante in tanti, dopo aver visitato il profilo Instagram di Carolina Stramare, si sono affrettati nel far sapere a entrambi che Alessio è troppo brutto per stare con lei. «Ma perché ragazze così belle si accontentano di così poco?» si è chiesto qualcuno, mentre altri le hanno addirittura consigliato di mollarlo.I commenti sono scattati sotto un post in cui i due fidanzati sono insieme, e la neogli dedica un verso di Domenico Modugno. Al fianco dei tanti insulti però, ci ...

stanzaselvaggia : Radicale, berlusconiano, fittiano. Tu Capezzone ne hai provati tanti, ma il vestito giusto non l’hai trovato mai. - CarloCalenda : Tu l’onore non sai cos’è. A Di Maio ti sei precipitato a offrire di fare il PDC, l’Italia l’hai danneggiata facendo… - CarloCalenda : Questa specie di “ode della vittoria” è fuoriluogo. 1) Salvini si è mandato a casa da solo; 2) non lo abbiamo sconf… -