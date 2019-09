L’Unesco forse si arricchirà di un altro tesoro prezioso | ecco come si svolgerà la

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) Un atto doveroso, quello di candidare i fossili di Bolca per la candidatura Unesco-2- Verona che dà ancora più autorevolezza alla candidatura del sito naturale nella lista italiana Unesco.riportano gli assessori ai Rapporti con l’Unesco Francesca Toffali e alla Cultura Francesca Briani: “Il Comune ha supportato sin dall’inizio la nascita dell’associazione conferendone il patrocinio e supportandone il lavoro scientifico e di ricerca con gli esperti del nostro Museo. L’adesione formale è il naturale proseguo del percorso già avviato, un impegno che ci onora e che andrà sicuramente a favore del progetto per il riconoscimento Unesco. Una partita che coinvolge anche il nostro Museo di Storia Naturale, partner scientifico di assoluto rilievo per tutta l’attività di studio e ricerca sul patrimonio naturale della Val d’Alpone. Ancora una volta si ...