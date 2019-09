Luca Onestini | “Ivana Mrazova ricoverata per solo un’ora e mezza | non ho potuto

Luca Onestini - Ivana Mrazova dopo l’intervento : “Volevo dirvi che…” : Ivana Mrazova, operazione: la fidanzata di Luca Onestini torna sui social Nei giorni scorsi Ivana Mrazova è stata sottoposta ad un intervento chirurgico in Repubblica Ceca. Il fidanzato Luca Onestini è rimasto in Italia, ma sembra che l’operazione per quanto inevitabile sia stata semplice routine. La modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornata sui social per rassicurare tutti i suoi fan dopo essere stata dimessa ...

Luca Onestini - paura in volo per Gianmarco : “Atterraggio d’emergenza” : Luca Onestini: disavventura in volo per il fratello Gianmarco. Cos’è successo Brutta avventura in queste ultime ore per il fratello di Luca Onestini, Gianmarco. L’ex concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello è partito questa mattina dalla Spagna per far ritorno in Italia ma è successo un inconveniente sul suo aereo. Cosa è successo? In pratica c’è stato un atterraggio di emergenza e a spiegarlo è stato proprio ...

Luca Onestini torna a parlare della vitiligine : “Le cose di cui vergognarsi sono altre” : Luca Onestini mostra la vitiligine e risponde alla fan: "Non me ne vergogno". Il modello sta aiutando tanti ragazzi e ragazze che hanno la stessa malattia della pelle. Luca Onestini è ormai uno dei volti noti della televisione, dopo aver partecipato all'edizione del Grande Fratello Vip, nel 2017, la sua popolarità è schizzata alle stelle. Sebbene sia stato ospitato in diverse trasmissioni televisive, in veste di opinionista, soprattutto in ...

Luca Onestini - Ivana Mrazova in ospedale : deve essere operata : Ivana Mrazova deve essere operata: l’annuncio della fidanzata di Luca Onestini Qualche settimana fa Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono dovuti separare forzatamente perchè la modella è stata costretta a far ritorno in Repubblica Ceca. Sembrava un rientro da routine per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e, invece, è risultato qualcosa di molto più complicato. Come spiegato sul suo profilo Instagram, Ivana Mrazova deve essere ...

Luca e Gianmarco Onestini - foto da piccoli : un ricordo speciale : Fratelli Onestini insieme, rapporto di Luca e Gianmarco sempre più speciale: nessuno potrà mai dividerli Il legame di Gianmarco e Luca Onestini è inossidabile. Due fratelli che non si separano mai, che sanno gioire insieme per i momenti più belli della loro vita e che si sostengono a vicenda, soprattutto in quei periodi difficili che […] L'articolo Luca e Gianmarco Onestini, foto da piccoli: un ricordo speciale proviene da Gossip e Tv.

Luca Onestini bagnino sexy in Unicorno/ Video - 'pesante' salvataggio con sorpresa! : Luca Onestini, nuova impresa da bagnino: il Video diverte il popolo di Instagram. Il salvataggio 'pesante' sulle spiagge sarde in Unicorno.

Luca Onestini si separa da Ivana Mrazova : il messaggio toccante : Luca Onestini e Ivana Mrazova lontani: la dichiarazione d’amore di lui La storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova prosegue a gonfie vele. Conosciuti durante la loro partecipazione nella seconda edizione della versione Vip del Grande Fratello, quando lui era ancora legato a Soleil Sorge (che poi ha scoperto di essere stato tradito dalla donna con Marco Cartasegna), hanno deciso di iniziare a frequentarsi e da quel giorno non ...