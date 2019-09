LIVE Italia-Portogallo volley | Europei 2019 in DIRETTA | Zaytsev e Juantorena guidano il

Fonte : oasport

(Di giovedì 12 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della partita – Il calendario degli azzurri Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per glidimaschile. Gli azzurri sono pronti per fare il proprio esordio nella rassegna continentale, il debutto è sulla carta estremamente agevole contro la compagine lusitana che accusa delle lacune tecniche rispetto alla nostra Nazionale. I ragazzi del CT Chicco Blengini, reduci dalla qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sono pronti per tornare in campo e vanno a caccia di una comodo vittoria per incominciare nel miglior modo la loro avventura a Montpellier dove sono inseriti nel difficile girone che comprende anche Francia e Bulgaria. Si tratta di un impegno poco probante, sulla carta poco più di un allenamento per il nostro sestetto che però non dovrà distrarsi ...

